Budapest 150. születésnapja alkalmából a fővárosiak dönthették el, hogy mely dalok szóljanak a margitszigeti zenélő szökőkútból. A szavazás lezárásáig végül összesen 20 ezer 693 szavazat érkezett, amely alapján kirajzolódott a hamarosan megszólaló ünnepi dallista – írja az Énbudapestem.

A margitszigeti zenei programba a 8 legtöbb szavazatot kapott dal kerül be, csupa olyan magyar és külföldi sláger, amelyekhez látványos vízkép is programozható.

A szavazás eredménye alapján a megszavazott zenékre a BKM FŐKERT együttműködő partnere, a Ganz Hydro Kft. hozza majd létre a vízjátékot, amit május 6-tól lehet megtekinteni.

Fábián Juli emléke előtt is tiszteleg Budapest

A magyar előadók közül 4 szám kapott 50 százaléknál több szavazatot, vagyis már biztosan ott lesz a margitszigeti repertoáron. Mutatjuk is ezeket népszerűségi sorrendben:

Animal Cannibals: Budapest nyáron sokkal szabadabb – 62,3 százalék;

Fábián Juli: Like a Child – 61,4 százalék;

Wellhello: Rakpart – 76,4 százalék;

Budapest Bár: Nékem csak Budapest kell – 63,4 százalék;

A külföldi listából a következő dalok szereztek 50 százaléknál több „szóljon" szavazatot: Andrea Bocelli: Time To Say Goodbye, Avicii: Hey Brother, Coldplay: Paradise, Ed Sheeran: Shape Of You, George Ezra: Budapest, Guns N' Roses: Sweet Child O' Mine, Justin Timberlake: Can't Stop The Feeling, Michael Bublé: Feeling Good.