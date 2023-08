Novák Katalin nemcsak a jelenlétével keltett feltűnést a júliusi Balaton-átúszáson, hanem a különleges úszódresszével is, amelyen jól kivehetően olvasható volt a monogramja. Az államfő dresszét egy magyar profi sportolói ruházati márka, az 575 készítette, és mint a Gulyáságyú Média kiderítette, a fürdőruha nagyjából százezer forintba került – írta a Hvg.

Ez az összeg elsőre meghökkentően soknak tűnhet egy úszódresszért, azonban ha megnézzük a profi úszók versenyúszóinak árát, a köztársasági elnök ruhája még olcsónak is bizonyulhat. A carbon úszódresszek ugyanis – amit az élsportolók hordanak – 140-200 ezer forintba is kerülhetnek. Egyébként amatőr női fürdőruhát 15 ezer forint alatt nemigen találunk jó minőségben, ha komolyabban úszni is szeretnénk benne.

Saját zsebből finanszírozta az egyedi darabot

A Magyar Hang arra volt kíváncsi, hogy ki állta ezt az összeget, és közérdekű adatigénylést nyújtott be. A köztársasági elnök hivatalának válaszából kiderült, hogy a Sándor-palota nem költött olyan ruhadarabra, amelyen a köztársasági elnök neve vagy monogramja található.

A tájékoztatás szerint Novák Katalin fizette a férje szettjének a tervezési és gyártási költségeit is.

Az államfő azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy a vízből kilépve a köztévé kamerái előtt büszkén leszögezte: a Balaton-átúszás, az csak itt van Magyarországon, épp ezért szerinte hungarikumnak is lehet nevezni. Ez igaz is, ugyanis egyetlen másik országban sem rendezik meg a Balaton átúszását, hiszen egyetlen másik országban sincs Balaton nevű tó.