Február közepén rúgták ki az óbudai Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskolából azt a 39 éves pedagógiai asszisztenst, aki a TikTokon úgy nyilatkozott, hogy rendben van, ha egy 15 éves fiú a szeretője. Az is kiderült, hogy több kiskorúval beszélt obszcén módon, és képeket kért tőlük. A szülők feljelentették a férfit. A 39 éves B. Zsolt a közösségi médiában büszkén nyilatkozott úgy, hogy ő nem pedofil. A jelek szerint az eset rettenetesen felháboríthatta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki szokásos péntek reggeli Kossuth Rádiónak adott interjújában elmondta: ezzel az üggyel neki személyesen is foglalkoznia kell, továbbá hozzátette: „nagyon világos választ” szeretne kapni a kérdésre, hogy „hol vannak azok az állami emberek, akiknek az a dolguk, hogy vigyázzanak a gyerekeinkre”. Éppen ezért a kormányfő péntek délután Pintér Sándor belügyminiszterrel is egyeztetett a Karmelita kolostorban gyermekvédelmi ügyekben. A találkozón szó volt az óbudai iskola pedagógiai asszisztensének botrányos ügyéről, a gyermekek genderideológiával szembeni védelméről és oktatási kérdésekről is. A kormányfő úgy fogalmazott: gyermekeink védelme az első és legfontosabb – számolt be az Index