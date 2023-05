Nem csupán az amerikai fiatalok szenvednek a közösségi oldalak negatív hatásaitól, a magyar gyermekek és a szülők is ugyanúgy küzdenek ezekkel – derült ki a Be Social közelmúltbeli kutatásából.

A felmérés szerint ez nem meglepő, ugyanis 43,66 százalékuk naponta négy óránál is többet tölt az interneten. Bár a megkérdezett fiatalok közel fele úgy gondolja, hogy az online töltött idő esetükben túl sok, mégis 10-ből 8 fiatal az illemhelyen is telefonozik, háromnegyedük tanulás közben, 72 százalékuk pedig film- vagy sorozatnézés közben is előveszi a mobilját.

A kutatás szerint a tinik több mint felétől kértek már erotikus fotót chaten és minden hatodik megkérdezett tini küldött is kérésre ilyen képet magáról. Tízből hatan már kaptak erotikus fotót mástól, 42,58 százalékuk többször is. Ez az arány 2021-hez képest 8 százalékkal növekedett.

Mi lehet a megoldás?

Az Amerikai Pszichológiai Társaság most először adott ki ajánlásokat a tinédzserek közösségi média használatára vonatkozóan. Azt javasolják a szülőknek, hogy a korai serdülőkorban, nagyjából 10-14 éves korukban szorosan kövessék figyelemmel gyermekeik közösségi média hírfolyamát.

A szülőknek nem csak a saját gyermekük mentális egészségét kell figyelni, hanem meg kell próbálniuk minimalizálni vagy megállítani a törődés ellenére általuk mégis kitett veszélyes tartalmat, beleértve az öngyilkossággal, öncsonkítással, étkezési rendellenességgel, rasszizmussal és zaklatással kapcsolatos bejegyzéseket.

Egyes terapeuták szerint egyébként az amerikai ajánlások túl nagy terhet rónak a szülőkre. Ennek az útmutatásnak a megvalósításához a technológiai vállalatok és esetleg a szabályozó hatóságok együttműködése is szükséges.