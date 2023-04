Harmadik alkalommal készített körképet a 14-25 évesek online szokásairól a Be Social digitális ügynökség. A „Magyar Tinik a Neten” felmérés ezúttal 3202 fiatal megkérdezésén alapul.

Az eredmények egyszerre lehetnek tanulságosak a tinédzsereket nevelő szülőknek, a pedagógusoknak, de a Z generációt megszólítani akaró cégeknek is

– mondta Forgács Mariann közösségimédia-szakértő, a Be Social ügyvezetője.

A felmérés szerint a fiatalok 43,7 százaléka naponta 4 óránál is többet tölt az interneten. Bár a megkérdezett tinédzserek közel fele úgy gondolja, hogy az online töltött idő esetükben túl sok, mégis tízből nyolcan a mellékhelyiségen is telefonoznak, háromnegyedük tanulás alatt és film- vagy sorozatnézés közben is előveszi a telefonját. Ez alapján nem meglepő, hogy közel egyharmaduk leginkább online tartja a kapcsolatot a közelebbi barátaival is.

Ezek a legkedveltebb közösségi média felületek

A kamaszok már gyakrabban tiktokoznak, mint amennyit a YouTube-ot vagy a Facebookot használják – de az Instagram és a Messenger még egyelőre nagyobb népszerűségnek örvend, mint a TikTok.

A közösségi média a hírportálokat is lenyomja, még akkor is, ha arról van szó, honnan tájékozódnak a tinik a világ dolgairól. Első helyen legtöbben az Instagramot említik, másodikként a Facebookot, amit a TikTok követ.

A felmérésből kiderül, hogy a fiatalok jellemzően akár több mint 30 influenszert is követnek Instagramon. A megkérdezett tinédzserek közel fele vásárolt is már meg terméket influenszer ajánlására.

Az internetes zaklatás és az erotikus képek küldése sem ritka

Minden második tini tapasztalt már internetes zaklatást. A tizenévesek több mint felétől kértek már erotikus fotót chaten és minden hatodik megkérdezett tini küldött is kérésre képet magáról. Tízből hatan már kaptak erotikus fotót mástól, 42 százalékuk többször is. Ez az arány 2021-hez képest 8 százalékkal növekedett.

A legtöbb tini szeret rejtve maradni az interneten: a megkérdezettek közel felének jelenleg is van privát profilja, amit csak kevesen láthatnak. A tinik háromnegyede úgy érzi, hogy van olyan dolog számára, amiről könnyebben beszél chaten, mint élőben.

Abszolút pozitív fejleménynek tekinthető ugyanakkor, hogy a válaszadók 60 százaléka érdeklődik az ország politikai helyzete iránt, minden ötödik fiatal pedig gyakran beszélget a barátaival politikáról – ez az arány a budapestieknél még magasabb. A TikTok videók előretörését ellensúlyozza némileg, hogy a válaszolók egynegyede rendszeresen hallgat akár hosszabb podcasteket is, a szabadidős tevékenységi listán pedig a könyvolvasás befutott a nyolcadik helyre.