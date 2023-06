A rendkívüli politikai turbulenciát kiváltott svéd NATO -csatlakozásról szóló javaslat már csak a zárószavazásra vár, az általános és a részletes vitája is lezárult tavasszal, ám akkor csak a finn NATO-csatlakozást szavazta meg a parlament, a svéd csatlakozásról a voksolást elhalasztották – írja az atv.hu

Mivel a parlament június 16-án megkezdi a rendkívüli ülésszakot, utána két hétig nem ülésezik, ebből kifolyólag júliusban lehetséges a svéd NATO-csatlakozás ratifikációja.

Ezt diplomáciai források alapján már megszellőztette a Szabad Európa . Forrásaik biztosra veszik, hogy a július 11-én kezdődő vilniusi NATO-csúcstalálkozó előtt a magyar és a török parlament is ratifikálni fogja a svéd NATO-csatlakozást, ennek viszont ellentmond, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán kijelentette:

Hatalmas a nyomás a magyar kormányon is, hogy ratifikálja a svéd NATO-csatlakozást. A legutóbbi nagyobb visszhangot kiváltó információ a Washington Postban jelent meg arról, hogy az Egyesült Államok – pontosabbanrepublikánus szenátor, az amerikai szenátus Külügyi Bizottságának tagja – blokkolja a HIMARS rakétarendszerek eladását Magyarországnak.

Ezt a magyar kormány részéről politikai lufinak nevezték, mert bár a kormány valóban érdeklődött a HIMARS-ok iránt, de nem most, hanem két évvel ezelőtt. Az amerikai féltől akkor nem érkezett válasz, most pedig a semmiből elővették az ügyet, holott az már nincs is napirenden – írta az Index