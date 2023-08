Idén is többszázezer látogató élhette át a Szabadság Szigetének egyedi életérzését és azt a hatalmas változást, amin átesett a fesztivál. A programkínálat a fesztivál közleménye szerint színesebb volt, mint valaha, mint ahogyan a látványvilág is újra a régi volt és szolgáltatásaiban is nagyot újított a fesztivál a korábbi alkalmakhoz képest.

Jövőre jön a jubileumi, 30. Sziget, amelynek már a dátumára is fény derült: augusztus 7-12 között kerül rá sor, amire egy különleges jegyakcióval, már pár nappal a fesztivál zárása után bebiztosíthatjuk helyünket.

A Super Early Bird 48 órás villámakció augusztus 17-én este 8 órakor kezdődik. Ekkor 21 év alatti fiatalok csupán 69 900 forintért vásárolhatják meg a hat napos bérletet, míg rendes áron 92 900 forintért lesz elérhető a Super Early Bird hetijegy, illetve 178 900 forintért VIP bérletet is be lehet szerezni.

Miben volt más az idei Sziget?

Szebbek lettek a színpadok, de a telepített konténer wc-k is a mobil wc-k helyett, mint megannyi látványelem illeszkedtek be a fesztivál megjelenésébe, mindig tisztán várva a közönséget. Visszatértek az izgalmas dekorelemek, az Art of Freedom lenyűgöző alkotásai is. Soha ekkora kínálattal és ilyen kényelmi szolgáltatással nem állt elő korábban a fesztivál vendéglátása, tovább bővült a VIP élmény és a kempingek szolgáltatásai is nagyobb változatosságot mutattak. A fű pedig boldogan zöldellt végig a fesztivál alatt, mintha frottír zokniban menetelt volna rajta napi többtízezer ember, színpadtól sátorig – és vissza.

„Nagy vízválasztó volt az idei év a Sziget történetében. Sikerült, egy nagyot lépve, a vendégélmény fokozásával újraértelmezni a Sziget életérzést úgy, hogy a fesztivál sokszínű programkínálata is formálódott a hazai és egyre bővülő nemzetközi közönség igényeihez” – mondta Kádár Tamás.

Örömmel nyugtáztuk, hogy a tavalyi, még a pandémia nyűgjeit nyögő év után mennyire nagy az érdeklődés a Sziget iránt. Idén sem panaszkodhatunk a látogatószámra, és bízunk abban, hogy a megújulás hírét sokan viszik majd szét szerte a világban

– tette hozzá Kádár.

Ezért volt nagyobb a tavalyi összlétszám

A főszervező elárulta, hogy büszkék az idei Sziget fesztivál mintegy 420 ezres összlátogatószáma, még akkor is, ha 30 ezerrel kevesebb a tavalyinál. 2022-ben a COVID miatti kétéves kihagyás generált hatalmas igényt a fesztiválozásra. Kifejtette az MTI-nek, hogy két kimaradt szezonban Európában hatalmas volt a várakozás a szórakozásra, így amikor 2022-ben végre újra el lehetett menni bulizni, mindenhol tömegesen indultak neki az emberek. A tavalyi Szigetre olyanok is sokan eljöttek, akik még 2019 végén vették meg a jegyüket, és aztán csaknem három évet kellett várniuk, de megtették.

Azt még nem tudta megmondani, nyereséges lett-e az idei fesztivál a Sziget Zrt.-nek, a végleges számokat még számos egyéb, többek között a vendéglátóipari forgalom is befolyásolja, sok információ még nem áll rendelkezésre.

Az MTI kérdésére Kádár Tamás azt mondta, átlagos magyar pénztárcával magasak voltak az árak a Sziget vendéglátóipari egységeiben, ugyanakkor szerinte

bevált az a lépésük,hogy minden helyen egy-egy főételért kötelezően legfeljebb 2500 forintot kérhettek.

A K-hídon való kijutás okozott problémákat

Az Imagine Dragons múlt pénteki koncertje után a sokak által vártnál jóval lassabban zajlott a több tízezres tömeg kiengedése a hetven éve épült, acélszerkezetes K-hídon, utóbbi érezhetően meg is ingott.

„A híd kérdése nem a mi hatáskörünk, hanem a fővárosé, ugyanakkor mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a hidat felújítsák. Létezik egy kiengedési protokoll, amit be kell tartanunk, egy időben csak limitált létszámú embert szabad ráengedni a K-hídra. Ha veszélyhelyzet lép fel, a Hajógyári-szigetről kivezető másik hidat, a H-t is használhatjuk, akár a kivezető gyalogosforgalmat is arra tudjuk terelni, de idén erre nem volt szükség. Nem tudjuk, jelenleg hogy áll a K-híd esetleges felújításának ügye, a Sziget nem kevés pénzt fizet a fővárosnak a terület bérléséért, ez jó alap lehet” – hangsúlyozta Kádár Tamás.