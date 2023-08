Rétvári Bence belügyi államtitkár egy írásbeli parlamenti kérdésre válaszolt egy nehezen értelmezhetőt augusztus 7-én kelt levelében.

A tankerületi köznevelési intézményekben 2023. június 1. és 2023. július 20. napja között közös megegyezéssel vagy lemondással 505 pedagógus munkaviszonya szűnt meg. Ugyanakkor 2023. június 19-től az állami fenntartású köznevelési intézményekkel 1989 fő létesített határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonyt.

Itt néhány érdekességet mindenképpen muszáj megemlítenünk.

Egyrészt a státusztörvényként elhíresült csomagot július 4-én fogadta el a parlament kormánypárti többsége, tehát a felmondások már az új szabályok elfogadásának hírére történhettek meg.

Az is szembetűnő, hogy az államtitkár július 20-án zárta le a saját adatbázisát. Ez annak tükrében fontos, hogy a státusztörvény bizonyos rendelkezései július 15-én léptek hatályba, például ekkor vezetik be a jogállásváltozásra, a pedagógusok státuszának átalakulására vonatkozó szabályokat. Valamint ez alapján kapják meg a pedagógusok a tájékoztatást arról, hogy jogviszonyuk átalakul és ez alapján kell majd nyilatkozniuk is arról, hogy szeretnének-e kilépni az új státuszból.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnökségi tagja a Napi.hu-nak borzasztónak nevezte, hogy a státusztörvény ilyen korai szakaszában már ennyi pedagógus elhagyta a pályát. Figyelmeztetett arra is, hogy a kormány szerint is méltatlan helyzetükkel elégedetlen tanárok szeptemberben fogják bejelenteni a távozásukat, hogy igénybe tudják venni a lemondási időben járó juttatásokat.

Arról is beszélt, hogy a PDSZ egyelőre hiába próbált meg a tankerületektől hivatalos információhoz jutni a pedagógusok számáról, nem járt sikerrel az adatigénylésük, amelynek határideje egyébként augusztus 1. volt. A szakszervezeti vezető szerint ez a szám növekedni fog.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon Rétvári Bence kikre célzott, amikor 1989 olyan főről beszélt, akik szerződést kötöttek állami fenntartású köznevelési intézményekkel.

Nagy Erzsébet is osztotta azon aggályokat, hogy ez egy összlétszám lehet, és nem pedig most a pályára érkező pedagógus. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a törvény értelmében nyugdíjas kollégákat korlátlan számban vissza tudnak foglalkoztatni az intézmények, az is előfordulhat, hogy az újonnan megkötött határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonyok között már az ő foglalkoztatásuk is szerepel.