A kibertámadások célja, hogy egy vállalati vagy személyi számítógép-rendszeren belül feltörjék a fontos dokumentumokat és rendszereket, illetve átvegyék felettük a felügyeletet vagy hozzájuk férjenek.

Szinte mindenkinek problémát jelent a védekezés – derül ki a Sophos, „A kiberbiztonság helyzete 2023-ban, A támadók üzleti hatása a védekező felekre” címet viselő legfrissebb, a Napi.hu-nak megküldött felméréséből. (The State of Cybersecurity 2023: The Business Impact of Adversaries on Defenders.)

A felmérés azt is megállapította, hogy globálisan a szervezetek 93 százaléka kihívásnak találja bizonyos alapvető biztonsági műveleti feladatok, például a fenyegetések, és azok hatásainak kiküszöbölését.

Ha valami, akkor ez a teljes tanácstalanság

Az a tény, miszerint a válaszadók 75 százalékának kihívást jelent az incidens kiváltó okának azonosítása, megnehezíti a megfelelő kárelhárítást, sebezhetővé téve a szervezeteket az ismétlődő támadásokkal szemben, annál is inkább, hogy a válaszadók háromnegyede a helyreállításokkal kapcsolatos teendőkről is tanácstalanságáról számolt be.

A cégek az esetek 48 százalékában vizsgálják ki, hogy a riasztások vajon rosszindulatú tevékenységre utalnak, vagy sem. Háromnegyedüknek még azzal kapcsolatban is nehézségeik vannak, mely jelzéseket és riasztásokat kell egyáltalán kivizsgálni.

A kivizsgálást igénylő riasztások esetében a teljes észlelési, kivizsgálási és válaszadási folyamat átlagosan kilenc órát vesz igénybe a 3000 főnél kevesebbet foglalkoztató szervezeteknél, míg ez a szám 15 órára emelkedik a 3 001-5000 alkalmazottat foglalkoztató szervezeteknél.

Nincs rosszabb, mint magabiztosan tévedni

A Sophos szakértői szerint ezek a működési problémák, a téves információk gyakorlatilag a magabiztos tévedést segítik elő.

A megkérdezett szervezetek 52 százaléka mondta, hogy a kiberfenyegetések már túl fejlettek ahhoz, hogy szervezetük önállóan megbirkózzon velük, hasonló arányban vélték úgy, hogy a fenyegetések elhárításával töltött idő a cég minden más tevékenységére is hatással volt.