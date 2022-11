Úgy lopják el az adatainkat, hogy sokszor észre sem vesszük

Nem elég transzparensek a Magyarországon történt kibertámadások, sokszor azért nem jelentik be, mert ciki vagy mert attól félnek a cégek, hogy ezzel még inkább felhívják magukra a figyelmet - mondta a Napi.hu-nak Zala Mihály, EY Magyarország, IT- és technológiai tanácsadásért felelős vezetője. Jó tanáccsal is szolgált, hogy hogyan generáljunk jó jelszót.