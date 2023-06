Június 10-én rendezték meg a II. Szerkesztőségek Kupáját, amelynek ezúttal is a GS Tenisz Club biztosította a helyszínt. A fél évvel ezelőtti verseny visszhangja másokhoz is eljutott, ami az induló csapatok számában is visszaköszönt. Ez alkalommal már hat csapat mérte össze a tudását.

A résztvevők két három fős csapatban feszültek egymásnak. Az A-csoportban az Index, az M4/MTVA és a Sportmenü, míg a B-csoportban a GS, a Sport TV és a Napi.hu gárdája szerepelt. A csoportelsők játszották a döntőt, a másodikok pedig a bronzért küzdhettek meg, a harmadikok pedig az 5. helyért.

A győztes csapat tagjai Kép: Napi.hu

Bejött a papírforma, de nem könnyen

Az A-csoportban fordulatos meccsek után a Sportmenü lett a nyertes az M4 és az Index csapata előtt. A B-csoportot elsőségét a házigazdák hölgycsapata simán behúzta a Napi.hu és a Sport TV előtt, így szerkesztőségünk a bronzmeccsel zárhatta a küzdelmeket, amelynek során magabiztosan legyőzte az M4/MTVA gárdáját.

A döntő nemvárt izgalmakat hozott, hiszen a topfavorit házigazdák csak kínkeserves küzdelemben voltak képesek diadalmaskodni a nap folyamán egyre inkább belelendülő Sportmenü fölött. A kitűnő hangulatú nap végén a szervezők elmondták, hogy november végén következik a harmadik kiírás, amelynek már egyértelműen az a célja, hogy nyolc csapat álljon majd rajthoz.