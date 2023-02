Tavaly a Magyar Vöröskereszt számára az orosz-ukrán háború miatt a menekültellátás óriási feladatot jelentett, mondta Kardos István, a szervezet főigazgatója a 2022-es évet értékelő sajtótájékoztatón.

Kiemelte: nagyságrendileg három milliárd forintot költöttek a menekültek ellátására, körülbelül 20-30 százalékkal volt magasabb volt a költségvetésük, mint egy évvel korábban. Manapság is napi szinten nyolcezer menekültnek nyújtanak segítséget.

A szervezet feladatai között kiemelte: fő tevékenységeik közé tartozik a véradás szervezése, az elsősegélynyújtás és a szociális feladatok ellátása.

Taglétszámuk 80 ezer felett van, azoknak az önkénteseknek a száma, akik karitatív tevékenységet végeznek 13 ezer főre tehető, emellett pedig ezer saját alkalmazottjuk is van.

Fotó: Péter Nóra

Ha valamelyik országban baj van, akkor elsősorban az a jellemző, hogy a szomszéd ország segít először. Ezért az Ukrán Vöröskereszt kárpátaljai szervezetének 326 tonna adományt vitt a Magyar Vöröskereszt, 393 millió forint értékben – tette hozzá a főigazgató.

Tavaly 633 millió forint adomány érkezett a Magyar Vöröskereszt számára az orosz-ukrán válság kapcsán és 353 ezer esetben nyújtottak segítséget.

A Magyar Vöröskereszt a február elején történt törökországi földrengés kapcsán, megkereste Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom csapatát, hogy miben lehetnek segítségükre, azt a jelzést kapták, hogy számukra a pénzadomány lenne a legmegfelelőbb, ezért a Magyar Vöröskereszt pénzadománygyűjtésbe kezdett, mondta a főigazgató.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az orosz-ukrán háború miatt jelentősen megnőtt a Magyar Vöröskereszt keresőszolgálati tevékenysége is. Kardos István elmondta: 2022-ben 500 helyszínt látogattak meg a kollegái és közel ezer fővel vették fel a kapcsolatot.

Tavaly 14 megkeresés érkezett a szervezethez, melyben Magyarországon lévő ukrán emberek keresték a háborúban eltűnt hozzátartozóikat.

2022-ben még a Covid-19 miatt is volt még feladatuk, segítséget nyújtottak az önkénteseik a Nemzeti Népegészségügyi Központnak és az Országos Mentőszolgálatnak is. A véradás területén is jelentős szerepet vállaltak, sikerült megújítani a pandémia után a a véradók toborzását, tavaly több mint tízezer véradó esemény volt, ahol 310 ezer fő jelent meg véradásra - sorolta a főigazgató.

Az orosz-ukrán háború miatt:

633 millió forint pénzadomány érkezett a Vöröskereszthez,

500 millió forintot a Magyar Kormány biztosított,

3 milliárd forint pedig a nemzetközi szervezetektől érkezett.

Jelen volt a Magyar Vöröskereszt tavalyi évet összegző eseményen a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) is. A Napi.hu-nak Szobolits Andrea, a szervezet sajtótitkára elmondta: a Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom 7300 önkéntese 11,7 millió embernek nyújtott segítséget tavaly Ukrajnában.

1,2 millió ruhaadományt juttattak el a rászorulóknak, emellett 1,4 millió szálláshelyet biztosítottak azoknak, akiknek a bombázás miatt el kellett hagyniuk otthonaikat. A sebesületeknek és a kimerült embereknek 350 ezer esetben nyújtottak egészségügy segítséget, valamint a munkájuk során 10,6 millió ember számára biztosítottak ivóvizet is.