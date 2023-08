Az infláció miatt sokan gondolkoznak a karrierváltáson. A nyári uborkaszezon remek alkalmat kínál arra, hogy átgondoljuk, szükségünk van-e a változtatásra.

Mérlegeljük a jelenlegi pozíciónkat objektíven, ha a serpenyő a negatív oldalra billen át, akkor talán készen állunk az új szakmai kihívásokra. Ebben az esetben érdemes körbenézni a piacon, illetve pontosan és őszintén megfogalmazni, milyen szakmai kompetenciákkal, értékekkel bírunk. Ha ez megvolt, a következő lépés az önéletrajz aktualizálása

– hangsúlyozta lapunknak Katkics Attila HR szakember.

Kerüljük a rikító színeket és a szelfiket!

Nem csak a tartalom, az önéletrajz külalakjára is nagy gondot kell fordítani.

Ügyeljünk arra, hogy a helyesírás és a nyelvhelyesség hibátlan legyen,

ne tartalmazzon rikító színeket vagy nagy aránytalanságokat a külalakja.

Fontos, hogy a betűtípus egységes legyen,

Kerüljük az extrém méretű vagy színes betűket.

Az önéletrajz legyen friss és aktuális, frissítsük rendszeresen a benne szereplő információkat.

Használjunk egyszerű, rövid és tömör mondatokat,

kerüljük az elavult sablonokat.

Legyen egyedi és személyre szabott az önéletrajz.

Ügyeljünk arra is, hogy a fotó ne legyen túl régi és semmiképpen ne legyen szelfi vagy partifotó.

Elegendő egy jó portré, nincs szükség teljes alakos fotóra.

A fotó mellé elhelyezhetünk egy „eye catcher”-t is, azaz személyes mottót, ezt mindenféleképpen aktualizáljuk a hirdetésre, különben balul sülhet el. Gyakori hiba, hogy a jelentkezők elfelejtik feltüntetni, melyik pozícióban mettől meddig dolgoztak – erre is figyeljünk oda. Nagyon fontos az elérhetőségek feltüntetése is! – javasolta a szakember, akinek az a tapasztalata, hogy a munkáltatók elsősorban a hard skillek alapján fogják megítélni a jelentkezést. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a végzettségre és a megszerzett képesítésekre.

Az álláspályázatok körül óriási a verseny, így fontos, hogy önéletrajzot igényesen és naprakészen állítsuk össze: máskülönben könnyen azt gondolják majd, a munkát is hányavetin végezzük – fűzte hozzá.