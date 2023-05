Jelenleg Kína uralja az elektromos járművekhez és a megújuló energiatárolókhoz szükséges akkumulátorok gyártásához elengedhetetlen ásványi anyagok feldolgozását, amelyekre az akkumulátorhiány miatt most kiugró kereslet van.

Amerika természetesen nem akarja hagyni, hogy Kína ebben is megelőzze őket, ezért sorra kötnek olyan megállapodásokat, amellyel át tudják venni a hatalmat az ellátási lánc fellett – számolt be róla a The New York Times