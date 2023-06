Rekordáron, 306 ezer euróért (körülbelül 113 millió forintért) kelt el a Forma–1-es Ferrarit erősítő Charles Leclerc sisakja, amelyet a versenyző az olaszországi Emilia Romagna régió árvízkárosultjainak megsegítésére ajánlott fel árverésre.

A pilóta a hazai versenyén, a Monacói Nagydíjon viselte az egyedi fejvédőt, amelyet alá is írt, s a Sotheby's aukciósház közlése szerint korábban még soha nem adtak ennyi pénzt egy versenyzői sisakért.

Offered directly from the @ScuderiaFerrari driver, @Charles_Leclerc is selling the helmet worn during his hometown race in Monaco last weekend. Proceeds will be donated to those impacted by devastating flooding in Emilia-Romagna, Italy. https://t.co/tl5jCriaYE pic.twitter.com/N6OURPW5l8