Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerdán kijelentette: az egész schengeni rendszer nem működik, ezért jelenleg egyáltalán nem célszerű bővíteni azt.

„Tíz nappal ezelőtt világossá tettem az álláspontomat. A mi álláspontunk az, hogy a schengeni rendszer egésze nem működik, ezért nem vagyunk nyitottak a megnyitására. Határellenőrzés van Németország és Ausztria, valamint Ausztria és Szlovénia között. Németországban szó volt a lengyel határon történő határellenőrzésről is. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a rendszer egésze nem működik, és ezért úgy gondolom, hogy a bővítés jelenleg nem időszerű." – mondta Gerhard Karner a Cătălin Predoiu román belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Predoiu válaszul azt mondta, hogy Ausztriának nincs problémája Romániával. Rámutatott, a román rendőrök teszik a dolgukat – számol be róla az Adevarul román lap. Kiemelte, hogy Ausztria látja a fejlődést a román határvédelemben. Hozzátette, elvégezték és továbbra is végzik a feladatukat ezen a téren, valamint a kétoldalú együttműködés terén is.

Hozzátette, Románia támogatja Ausztriát, a Bizottságot, valamint a tagállamokat is az európai migrációs és menekültügyi rendszer reformjában is.