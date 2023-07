Lapunk információi szerint megkezdte a Booking.com a tartozásainak kifizetését, azonban egyelőre nem minden szállásadó kapta meg a neki járó összeget.

A szállásfoglaló oldal június 24-e óta nem utalta el a felületen hirdető szállásadók egy részének az őket jogosan megillető bérleti díjakat. A Booking.com azzal nyugtatta a partnereket, hogy a fennakadás mindössze a fizetési rendszerének karbantartási munkálataira vezethető vissza. Ezt azonban sokan kételkedve fogadták.

„Az online fórumokon, szállásadói csoportokban egyre szaporodnak a kérdések és nem meglepő módon a rémhír gyanús elméletek is, sokan már egyenesen a Booking csődjét vizionálják és attól tartanak, hogy sosem kapják meg a pénzüket” – írja a Spabook utazással, turizmussal foglalkozó blog. Az oldal rámutatott, a Bónusz Brigád bedőlése is hasonló problémákkal kezdődött, ugyanakkor az aktuális piaci helyzet mellett a lap szerint ez a forgatókönyv a lap szerint most nem túl valószínű.

A probléma nemzetközi szintű

A fennakadás egyébként nem kizárólag a hazai szállásadókat érinti, nemzetközi szinten késlekedtek a kifizetések. A brit The Sun is arról számolt be, hogy rengeteg szállásadó várja, hogy megérkezzen az utalás a Booking.com-tól. Az egy hálószobás lakását kiadó Claire Heath-nek például több mint 2500 font, azaz mintegy 1,1 millió forintnyi összeggel tartozik a cég.

Úgy tűnik, hogy a technikai hiba elhárult, ugyanis éppen ma, július 26-án megkapta azt a mintegy 500 eurós, azaz 191 ezer forintos összeget a Smeraldo Apartmanok tulajdonosa, amellyel a Booking.com tartozott neki. Csatári Ernő, akinek a családja üzemelteti ezeket a siófoki szálláshelyeket, megkönnyebbülhetett, a kiszolgáltatott helyzet azonban fennmarad.

Több éve tervezem, hogy leveszem a hirdetéseket a Booking.com-ról, de a probléma, hogy egy nemzetközi szinten is nagy a cégről van szó, gyakorlatilag monopol helyzetben van. Próbálkoztunk egyéb felületeken való hirdetésekkel, de egyik sem vált be igazán, nehéz kiváltani ezt az oldalt. Még a visszatérő vendégek egy része is Bookingon foglal, holott háromszor-négyszer járt már nálunk

– nyilatkozta a Napi.hu-nak.

Nem mindenki ilyen szerencsés azonban, mint a siófoki apartmanok üzemeltetői, még mindig vannak olyanok, akik továbbra sem kapták meg a hiányzó összeget a cégtől.

Nem mindenki érintett

Amikor egy szállásadó úgy dönt, a Booking.com felületén szeretne hirdetni, szerződést köt a céggel, és ekkor többféle fizetési megoldás közül választhatnak. Slamasztikába most azok kerültek,

akik úgy döntöttek, vállalatot bízzák meg a pénz előzetes online beszedésével, a fizetés ebben az esetben tehát nem a szálláshelyen történik meg.

Másik megoldás még, hogy a vendég közvetlenül a szállásadónak fizet, aki utólag téríti meg a jutalékot a Booking.com-nak. A nagyobb szállodák pedig rendszerint a virtuális kártyás módszert részesítik előnyben.

A virtuális kártyán keresztül történő kifizetések működnek. Erről úgy tudják levenni a szállodák a pénzt a vendégek becsekkolásakor, mintha az a vendég privát bankkártyája lenne. A Booking ad egy virtuális hitelkártyaszámot, és ezt terhelik meg a szállodák

– mondta Horváth Tibor, a Park Inn Zalakaros szállodaigazgatója.

A Booking.com egyelőre hallgat

Ez azonban nem vigasztalja azokat, akik még mindig várnak arra, hogy a Booking megtérítse a tartozását. A cég az eredeti, június 24-i határidőt több alkalommal is kitolta, egyes esetekben július 24-re, másoknál augusztus 4-re. Azt azonban nem kommunikálta a vállalat, melyik esetben mi alapján döntött egyik vagy másik dátum mellett.

Felkerestük a Booking.com-ot. Többek között arról érdeklődtünk,

miért éppen a nyári csúcs idejére időzítették a karbantartást,

mikorra oldódhat meg a probléma, valamint

terveznek-e kártérítést fizetni az érintett szállásadóknak, akiket az elmúlt időszakban tapasztalt infláció mellett különösen nehéz helyzetbe hozhatott a késedelem.

Kérdéseinkre válasz azonban cikkünk megjelenéséig nem érkezett.