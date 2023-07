Az Apple Tap to Pay technológiájának brit bevezetésével párhuzamosan a Revolut és a NatWest elhozta ezt a funkciót üzleti és szabadúszó ügyfelei számára. A Tap to Pay az iPhone-on lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy érintésnélküli fizetéseket fogadjanak közvetlenül a kártyájukkal vagy mobiltárcájukkal. Így nincs szükség további fizetési eszközökre – számolt be róla a Fintech.hu.

Biztonság és egyszerűség

Az új funkció az iPhone-on a Revolut Pro és Business ügyfelei számára közvetlenül a Revolut vagy a Revolut Business alkalmazáson keresztül könnyen elérhető.

James Gibson, a Revolut Business vezérigazgatója kiemelte ennek a fizetési megoldásnak a biztonságát, egyszerűségét és, hogy a nagyobb rugalmasság a kereskedők hasznára válhat.

Több választási lehetőség

Alex Codina, a cég kereskedőkért felelős igazgatója szerint az új szolgáltatás mind a fogyasztóknak, mind a kereskedőknek több választási lehetőséget biztosít.

Úgy vélte az érintés nélküli fizetési módot sokféle vállalkozás tudja majd kihasználni. Idetartoznak a kiskereskedelmi üzletek, fodrászatok és büfék, éttermek is, mindössze egy iPhone-ra van szükség a használatához.

A Revolut mellett a NatWest bank is integrálja a Tap to Pay-t a Tyal nevű kereskedői elfogadó platformjába. A fizetési iparág más szereplői sem tétlenkednek. Az Adyen, a Dojo, a Stripe, a SumUp, a Worldline és a Zettle várhatóan hasonló ajánlatokat vezetnek be a közeljövőben – adott hírt róla a Fintech.hu