Az új csomag bejelentésére azután került sor, hogy az eredeti javaslat visszatetszést váltott ki a környezetvédők és a zöldpárti európai parlamenti képviselők körében, akik májusban levelet küldtek a Bizottság alelnökének, Frans Timmermansnak. Azzal érveltek, hogy a légi és tengeri ágazatok fenntarthatónak minősítése nincs összhangban az Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel.

2030-ra a repülőgépüzemanyagok 15 százalékát fenntartható módon (szerves anyagokból) kell majd előállítani.

Jelenleg mindössze 0,05 százalék ez az arány, ebből következik, hogy jelentős változásokat kell végrehajtani az új szabályozás miatt. Ez alól egy kisebb felmentés, hogy a repülőgépek akkor is megfelelhetnek a taxonómia rendeletnek, ha betartanak hatékonysági kritériumokat, annak ellenére, ha hagyományos üzemanyagot használnak. Hasonló követelmények vonatkoznak 2030-tól a tengeri szállításra is.

Ízlelgessük! 700 milliárd euró - zöldítésre

Valdis Dombrovskis, az Európai Unió kereskedelmi biztosa szerint, a módosítással minden vállalat számára egyértelművé válik, hogy miként tud megfelelni az zöld kritériumoknak. Az átfogó pénzügyi és jelentéstételi szabályok célja, hogy forrásokat mozgósítson a zöldátálláshoz, amelyhez a Bizottság becslése szerint évi 700 milliárd eurós többletberuházásra lesz szükség, ha az EU el akarja érni a 2050-re kitűzött nettó nulla kibocsátási célt. A források miatt a vállalatok számára kiemelt fontosságú lehet, hogy megfeleljenek a taxonómia rendelet előírásainak.

Következő lépések

A Bizottság – mielőtt véglegesítené és vizsgálat céljából benyújtaná az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a javaslatot – figyelembe fogja venni a kapott visszajelzéseket. A visszajelzési időszak június 9-én indult, és négyhetes időtartamban van lehetősége a vállalati szférának véleményezni az új csomagot.

Green Deal – a Nagy Zöld Megállapodás

Az EU költségvetésében nem szerepel egyértelműen meghatározott összeg a zöldátállásra. Az Európai Unió azonban ambiciózus célkitűzéseket tűzött ki a klímaváltozás elleni küzdelemre és a fenntarthatóságra, amelyekhez jelentős pénzügyi támogatást biztosít.

Az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) keretében az EU tagállamoknak és a Bizottságnak az a célja, hogy 2050-re klímasemlegessé váljanak. Ezt a célt megvalósítandó a zöld infrastruktúra, az energiahatékonyság, az újrahasznosítás, a megújuló energiaforrások, az elektromobilitás és más zöld technológiák fejlesztésére fordítanak jelentős összegeket.

Az EU hétéves költségvetési ciklusa, amely 2021-től 2027-ig tart, és a Next Generation EU helyreállítási alap (Recovery and Resilience Facility) további forrásokat biztosít a zöldátállásra. A Next Generation EU alapban 750 milliárd euró áll rendelkezésre, és ennek jelentős részét, körülbelül 30 százalékát a klímacélkitűzésekhez kapcsolódó projektekre tervezik fordítani.

Az EU több más forrásból is támogatja a zöldátállásra irányuló projekteket, például a Kohéziós Alapokkal, az Európai Regionális Fejlesztési Alappal és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal. Ezenkívül az EU az európai vállalkozások és kutatóintézetek számára különböző támogatási programokat és pályázati lehetőségeket kínál, amelyek a fenntarthatóság előmozdítását célozzák. Fontos azonban megjegyezni, hogy a konkrét összegek és finanszírozási tervek változhatnak, ahogy az EU politikája és költségvetése alakul.