Hatékonyabbnak, tartósabbnak és zöldebbnek kell lennie az akkumulátoroknak az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén jóváhagyott szabályok miatt.

Nemcsak környezetbarátabbnak kell lennie a gyártásnak, hanem azok formatervezésével, újrafeldolgozásával kapcsolatban is részletesebb szabályok lépnek érvénybe, ha a Tanács is elfogadja a törvénytervezetet.



A szabályozás célja, hogy a jövőben újrahasznosított anyagokból gyártott akkumulátorok kerüljenek az európai piacra, amelyeknek károsgáz-kibocsátása is alacsony.

Az európai akkumulátorok iránti kereslet ebben az évtizedben ugrásszerűen meg fog nőni, mivel 2030-ig mintegy 30 millió elektromos jármű kerül majd a forgalomba

– magyarázta döntését az EP közleménye.

Mostantól az EU-ban kötelező lesz szén-dioxid-kibocsátási címkével ellátni a könnyű közlekedési eszközöket, valamint a 2 kWh-nál nagyobb kapacitású újratölthető ipari akkumulátorokat.

A hordozható akkumulátorokat pedig oly módon kell kialakítani, hogy azokat a fogyasztók könnyen kicserélhessék.

Az új akkumulátorokban az újrahasznosított kobalt, ólom, lítium és nikkel minimális szintjének 2027-től tovább kell emelkednie a jelenlegi arányokhoz képest.

A visszagyűjtési kötelezettség a hordozható elemekre és akkumulátorokra vonatkozóan 2027-re 65, 2030-ra pedig 70 százalékos lenne.

Magyarország akkumulátorgyártó nagyhatalom

Orbán Viktor már tavaly nyáron arról beszélt, hogy hazánk akkumulátorgyártó nagyhatalom lesz. Összesen 28 gyár épült, vagy fog megépülni a következő években.

A Visual Capitalist és az S&P Global Market Intelligence 2021-es adatai szerint a lítium-ion akkumulátorok gyártási kapacitásából a Magyarországon található gyárak mindössze 4 százalékot tesznek ki. Bár azt is érdemes kiemelni, hogy sokkal nagyobb országokkal szerepel a rangsorban. Első helyen Kína áll 79 százalékkal, ezt követi az Egyesült Államok körülbelül 6 százalékkal. A többi ország – így hazánk is – csak 5 százalék alatt részesedik, de még így is a harmadik helyen állunk.

2025-re a becslések szerint az akkumulátorgyárak területi összetételében az alábbi fontosabb változások figyelhetők majd meg:

Németországban tízszer annyi akkumulátorgyár lesz a becslések alapján;

Kínában körülbelül 14 százalékkal kevesebbet tudnak majd gyártani;

hazánkban 20 százalékos csökkenés lesz tapasztalható a kapacitásban, mégis a legjobb hétben maradunk a listán.

Magyarország mellett sok más ország épít még akkumulátorgyárat a következő években, ezért nem meglepő, hogy összességében csökkenni fog hazánk részesedése százalékban kifejezve.