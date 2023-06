A jelenleg zajló beruházások nyomán Magyarország fogja vezetni az európai ranglistát az elektromos akkumulátorok gyártásában, így nélkülözhetetlenné válik ebben a stratégiai fontosságú iparágban, ami garancia a gazdasági növekedés fenntartására – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a japán DENSO új kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az autóipari beszállító vállalat elektromos, illetve hibrid meghajtású járművek alkatrészeinek gyártására szakosodott divíziót hoz létre Székesfehérváron.

A 25 milliárd forintos fejlesztést az állam 3,6 milliárd forinttal támogatja, amellyel 55 új munkahely létrehozását és 135 fő átképzését is segítik.

A külgazdasági miniszter elmondta, hogy az elmúlt három évben kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság, de ez sem tudta lelassítani az autóipari forradalmi megújulásának visszafordíthatatlan és hosszú távú folyamatát.

Élesedő verseny lesz az elektromos autó iparban

„Azzal, hogy az elektromos autóipar képében teljesen új iparág jön létre, egy új és rendkívül éles verseny is elkezdődött, hiszen mindenki tudja, hogy a jövőben igazából azok az országok tudnak erősek lenni, azok tudják fenntartani a gazdasági növekedési pályájukat, amelyek az új elektromos autóipar beruházásait magukhoz tudják vonzani” – mutatott rá Szijjártó Péter.

Leszögezte, hogy a kormány mindent megtett ezen cél érdekében, és ezek az erőfeszítések eddig sikerrel jártak, amiben a keleti nyitás stratégiája is kulcsszerepet játszott, miután a szektorban létrejövő beruházások jelentős része Ázsiából érkezik. A miniszter üdvözölte, hogy a magyar autóipar termelési értéke tavaly nem csupán átlépte a 10 ezer milliárd forintos lélektani határt, hanem 12 ezer milliárd forinttal hatalmas rekordot döntött:

Ez tizenkét év alatt három és félszeres bővülést jelent, s 2023-ban újabb 33 százalékos növekedést jegyeztek fel, miközben az ágazatbeli exporthányad továbbra is 90 százalék felett van.

A tárcavezető szerint a Magyarországra érkező autóipari beruházások eközben egyre magasabb hozzáadott értéket képviselnek és egyre magasabb technológiai színvonalat követelnek meg, így hozzájárulnak a gazdaság dimenzióváltásához is. Emellett pedig illeszkednek abba a stratégiába, amelynek célja, hogy hazánk nélkülözhetetlenné váljon az európai gazdaság jövőbeli működése szempontjából legfontosabb iparágban.

Előkelő helyen áll hazánk a világ akkumulátorgyártói közt

„Jelenleg Kínával, Németországgal és az Egyesült Államokkal versenyzünk a minél több kapacitásért és a minél jobb teljesítményért az elektromos autóipar terén” – fogalmazott, hozzátéve: bár a lakosságszámát tekintve Magyarország csak a 95. helyen áll a világban, az elektromos akkumulátorok gyártásában a negyedik a globális rangsorban, és ha lezárulnak a jelenlegi beruházások, akkor feljön a második helyre.

Így az elektromos autóiparban az európai ranglistát mi fogjuk vezetni, mivel a kínaiak vezetik a globális ranglistát

– jelentette ki a miniszter, aki arra is kitért, hogy hazánk világszinten már most is 14. helyen áll az inverterek exportjában, és a most bejelentett beruházással tovább fog javulni ez a pozíció. Magyarországon immár több mint kétszáz japán vállalat működik, nagyjából 30 ezer embernek adva munkát. A kétoldalú kereskedelmi forgalom az idei első negyedévben mintegy 43 százalékkal emelkedett.