Továbbra is óriási különbségek vannak országszerte a közétkeztetés térítési díjai között, mivel a helyi önkormányzatok szabályozzák őket. Tavaly azonban az élelmiszerárak drasztikus megemelkedése miatt közel 30 százalékkal, azaz néhol több ezer forinttal került többe a közétkeztetés.

Maradnak a tavalyi árak

A Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (Közszöv) szerint az árak mostanra rendeződtek, a mozgástér is nagyobb lett a rendszerben, így maradnak a tavalyi árak szeptembertől.

Zoltai Anna, a Közszöv elnöke szerint az étkezés ára országszerte 600 és 1200 forint között mozog, azonban a szülők által befizetett díj nem fedi a teljes költségeket, hanem annak nagyjából csak a 23 százalékát. A szülőknek sokszor a megállapított összegnél kevesebbet kell fizetni, mivel szociális rászorulási alapon az önkormányzat csökkenteni tudja a díjat – részletezte az elnök az Eduline-nak.

Kiemeli, hogy mindezek ellenére óriási a pazarlás, rengeteg ételt nem fogyasztanak el, ez pedig véleménye szerint hosszú távon nem fenntartható.

A több lehetőség meghozza az étvágyat

A megelőzés érdekében több megoldással is próbálkoztak, ezek egyike, hogy svédasztalra teszik ki az ételt, ahonnan a gyerekek szabadon válogathatnak abból, ami nekik szimpatikus, és annyit ehetnek, amennyit szeretnének. A lap szerint ez bizonyult az egyik leghatékonyabb megoldásnak, egy vidéki, önkormányzati fenntartású középiskolában már két éve ez a rendszer működik, az eredmények alapján pedig akár 80 százalékkal is csökkenthető a hulladék mennyisége.

Zoltai Anna szerint ráadásul ott, ahol a svédasztalos rendszert bevezették, az is megfigyelhető volt, hogy a hagyományos menzából lemorzsolódott diákok fele visszatért az iskolai étkezéshez.

A legnagyobb iskolai étkeztetőnek számító Hungast az Eduline-nak úgy nyilatkozott, hogy 19 intézményben teszteli a szabadszedéses étkeztetést, és az ő tapasztalataik is pozitívak: amellett, hogy jelentősen csökkenthető az egy főre jutó élelmiszerhulladék, meglátásuk szerint a gyermekek döntési képessége is fejleszthető vele, valamint új alapanyagokból származó ételeket is megismerhetnek.