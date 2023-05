Esőből is megárt a sok, a Dunántúlon már ott is víz van, ahol nem kellene

Eddig nagyon kellett az eső, el is nyelte a föld, de most már nem birkózik meg vele – mondták a somogyi gazdák, miután a Kapos is kilépett medréből. Foltokban megjelent a belvíz a földeken, megteltek az árkok a dél-somogyi falvakban.