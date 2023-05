Az elektronikusan benyújtott törvényjavaslat már elérhető az Országgyűlés honlapján.

A sajtótájékoztatón Varga Mihály pénzügyminiszter megerősítette: 4 százalékos növekedéssel, 6 százalékos inflációval és 385 forintos átlagos euróárfolyammal számolnak 2024-re.

A pénzügyminiszter leszögezte:

4 százalékos növekedéssel számolnak;

2,9 százalékos államháztartási hiánnyal;

66,7 százalékos államadóssággal;

valamint 6 százalék körüli éves inflációval.

A kormány kitart a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és a családvédelmi intézkedések mellett

A kormány azzal számol, hogy a több ezer milliárdos EU-s források is megérkeznek 2024-ben-ben, mert

nincs B-terv, a megszorítás szót pedig nem is ismeri ez a kormány.

A különadókat, extraprofitadót fokozatosan kivezetik, az árstopok kivezetése az infláció mérséklésétől függ.

Varga Mihály: Tartós háborúra készülünk A jövő évi költségvetés „egy védelmi költségvetés”, ami arra épít, hogy az elért eredményeket meg tudjuk őrizni – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a csütörtöki kormányinfón. Arról is beszélt, hogy elhúzódó háborúra számítanak, ennek megfelelően készítették el a 2024-es büdzsét. Bővebben >>>

Varga Mihály elmondta, most még nem látható kockázatokkal is kalkulálni kell szerintük.

A háború még nem ért véget, minden valószínűség szerint 2024-ben is folytatódik, márpedig az ország fizikai védelme a legfontosabb. Ezért is erősítik meg a honvédelmi alapot, amelynek a végösszege 1300 milliárd forint fölött lesz, így ezek a típusú ráfordítások immár meghaladják a GDP 2 százalékát.

Ugyanakkor a pénzügyi tárca vezetője hangsúlyozta: a magyar családok támogatási rendszere is megújul, három és félszer több jut erre a célra, mint 2010-ben. A családpolitikai kiadások és adókedvezmények összege meghaladja a 3300 milliárd forintot. Elhangzott, hogy marad az inflációkövető nyugdíjemelés, januárban 6 százalékos emeléssel, valamint a 13. havi nyugdíj is.