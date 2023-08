Hiába csökkent egy hónap alatt 7,4 milliárd forinttal a Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb adatai szerint a kórházak adóssága, a kórházi beszállítók jellemzően ebből egy forintot sem kaptak, mondta Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) főtitkára a Napi.hu-nak. Az egyetemi klinikákkal együtt az összes kórházi adósság már meghaladja a 88,5 milliárd forintot, ami egy hónapja még 86,4 milliárd forint volt.

Az államkincstár adatai szerint július 31-én 62,8 milliárd forint kifizetetlen számla halmozódott fel az egészségügyi intézményeknél szemben a június végi 70,2 milliárd forinttal. A MÁK szerint a tartozásállomány szinte teljes összege a beszállítókkal, szolgáltatókkal szemben áll fenn, amelyből 1,5 milliárd forint az államháztartáson belülre irányul.

Az adatszolgáltatásra kötelezett 566 intézményből, 312-nek van tartozása, 30 nap alatti tartozással 93 intézmény rendelkezik

– írja az államkincstár.

Csak rezsire ment



Az adatokból az látszik, hogy az intézmények megkapták azt a pluszforrást, amit hivatalosan a 2022. évi és 2023. évi rezsikülönbözetük kiegyenlítésére fordíthatnak. Ettől függetlenül a kép vegyes – mondta Rásky László. Az OSZ-tagvállalatainak beszámolójából kiderül, hogy a pluszforrásból nem kaptak más beszállítók, csak az energia-, és a közműszolgáltatók.

Több olyan kórház is van, amelyik idén még egyáltalán nem fizetett az orvostechnikai beszállítóknak.

Így a mostani adósság legalább fele biztosan az orvostechnikai beszállítók felé áll fenn, véli a szakember.

Az intézmények általános hozzáállása változatlan: azok, amelyek képesek fizetni, a képességeik függvényében kiegyenlítik a tartozásaikat. A súlyos fizetési nehézségekkel küzdő vagy gyakorlatilag fizetésképtelen kórházak a menedzsment felfogásától függően lojálisak a beszállítókhoz, de vannak olyan kórházak is melyek teljesen figyelmen kívül hagyják a cégek megkereséseket – mondta a főtitkár.

Valójában az összes adósság nőtt



Kiemelte: vannak olyan kórházak, amelyeknek látványosan csökkent az adósságuk, de több nagy intézmény tartozásállománya nőtt, a plusz források ellenére is. Az egyetemi klinikák és a legutóbb alájuk rendelt hat kórház adósságát is figyelembe véve, az összadósság még növekedett is a múlt hónaphoz képest. Ez az adósságállomány a Semmelweis Egyetem nélkül összesen 88,5 milliárd forint körüli lehet, egy hónapja pedig 86,4 milliárd forint volt – emelte ki az 1500 orvostechnikai beszállító cég érdekeit képviselő Orvostechnikai Szövetség főtitkára.

Így néz ki a négy egyetemi klinika tartozásállománya:

Semmelweis Egyetem: nem szolgáltat adatot;

Debrecen: 11,65 milliárd forint;

Szeged: 7,69 milliárd forint;

Pécs: 6,31 milliárd forint.

Egy hónappal ezelőtt Debrecennek még csak 7,48 milliárd forint, Szegednek 5,25 milliárd forint, Pécsnek 3,45 milliárd forint volt az adóssága – sorolta a szakember.

Fogy a cégek türelme



Egyre több cég elsősorban a szállítási szerződéseik alapján pénzügyi és jogi lehetőségeket fontolgat. Bár az állam és így az intézményrendszer egyértelmű erőfölényben van – és erre egyes kórházvezetők előszeretettel hivatkoznak is –, ezen a területen egyértelmű áttörésre számít a főtitkár.

Mivel egyre több cég kerül megoldhatatlan, kezelhetetlen helyzetbe, számukra már nem jelent fenyegetést, ha az intézmény egy előlegbekérő, egy fizetési meghagyás vagy a csak készpénzre szállítás esetén azt közli, hogy többet ne számítson arra, hogy tőlük rendel orvostechnikai eszközt.

Úgy fogalmazott Rásky László, hogy azt látják a kormány még mindig nem foglalkozik érdemben az adósságrendezéssel. Ahogy azt korábban megírtuk, a tervek szerint a beszállítók képviselőivel augusztus végén egyeztet majd Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár.

Az év hátralevő hónapjaiban Rásky László nem számít érdemi változásra.

Tekintettel arra, hogy a kórházak 35 milliárd forint pluszforrást kaptak, és júliusban csak 7 milliárddal csökkent az adósság, augusztusban valószínűleg még további adósságmérséklődésre lehet számítani. Ugyanakkor nem valószínű, hogy a műtétek felpörögnek, év vége felé a kórházak is egyre inkább tartalékolnak, készülve az év végi konszolidációra vagyis az adósságrendezésre – tette hozzá a főtitkár.