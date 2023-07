Mindig nehéz döntés a nyaralás előtt arról dönteni, hogy mennyi készpénzt hordjunk magunknál, vigyünk-e egyáltalán, vagy elég a bankkártyát vinni. Mivel hazánkkal ellentétben a legtöbb helyen nem kötelező az elektronikus fizetés biztosítása a kereskedők, szolgáltatók számára, ezért a külföldi utazásra érdemes magunkkal vinni valamennyi készpénzt is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint azonban a magyarok tavaly közel 50 százalékkal többet vásároltak bankkártyával külföldi kereskedőknél, mint a járvány előtti nyáron. A Visa nyári kutatásából pedig kiderül, hogy a magyarok többsége (83 százalék) a külföldi utazásokon bankkártyával, okosórával vagy okostelefonnal fizet. A banki digitalizáció persze fontos és ez alapvetően előrelépés, de érdemes meggondolni a kártyás fizetést, különösen külföldön.

Már csak amiatt is, mert egyre több olyan esetről lehet hallani, ami miatt egyszerűen ellehetetlenül a bankkártyahasználat külföldön. És nem, most nem a bankkártyalopásokról van szó – az is nagyon veszélyes és a határon túl különösen fontos odafigyelni arra, hogy nehogy eltűnjön a kártya. Mostanában az is egyre gyakoribbá válik, hogy elutazunk például egy szomszédos országba, majd fizetni próbálunk, egyszer-egyszer még lehet sikerül, aztán képzeljék el, hogy a következő tankolásnál már elutasítja a kártyáját a terminál.

Gyanús tranzakció

Ez pedig meg is történt lapunk egyik olvasójával, aki családjával Budapestről utazott Olaszországba Szlovénián keresztül autóval. Beszámolójában elmondta, hogy a szlovéneknél a szállást nem tudták kifizetni bankkártyával, mert tiltotta a rendszer a kártyát. Ezután felhívták a banki ügyfélszolgálatot, ahol közölték, hogy ideiglenesen zárolták a bankkártyát „gyanús tranzakció” miatt. Ezután az ügyfél közölte, hogy ő használta a kártyát és vegyék le a tiltást. Másnap Olaszországba utaztak tovább, ahol ez ismét megtörtént, csak ott a tankoláskor érte őket a kellemetlen meglepetés. Ismét telefonálgatás következett, majd egy másik ügyintéző közölte, hogy jelezni kell az utazást a banknak az ország és időpont megjelölésével.

A Napi.hu megkereste a nagyobb Magyarországon működő bankokat, hogy az előfordulhat-e, hogy ha valaki külföldön használja a kártyáját, akkor ideiglenesen zárolják, vagy akár le is tiltják a bankkártyáját.

A K&H a visszaélések megelőzése érdekében a szokatlan helyen és összegben történő kártyás tranzakciókat a bank figyelemmel kíséri, így a nem megszokott külföldi költéseket célszerű előre jelezni. „Ha ritkán utazik és fizet külföldön, érdemes az utazás előtt előre jelezni a bank oldalán keresztül, vagy a telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségén” – teszik hozzá.

a visszaélések megelőzése érdekében a szokatlan helyen és összegben történő kártyás tranzakciókat a bank figyelemmel kíséri, így a nem megszokott külföldi költéseket célszerű előre jelezni. „Ha ritkán utazik és fizet külföldön, érdemes az utazás előtt előre jelezni a bank oldalán keresztül, vagy a telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségén” – teszik hozzá. A Raiffeisen szintén azt javasolja, ha az ügyfél azt tervezi, hogy Európán kívülre utazik, vagy már ott tartózkodik és használni tervezi a kártyáját, akkor jelentse be telefonon és adja meg úti célját, a külföldön eltölteni kívánt időszakot. A szolgáltatás díjmentes és megelőzhető vele a tranzakciók esetleges visszautasítása.

szintén azt javasolja, ha az ügyfél azt tervezi, hogy Európán kívülre utazik, vagy már ott tartózkodik és használni tervezi a kártyáját, akkor jelentse be telefonon és adja meg úti célját, a külföldön eltölteni kívánt időszakot. A szolgáltatás díjmentes és megelőzhető vele a tranzakciók esetleges visszautasítása. Az Erste is megerősítette a kérdést, ezért arra kérik ügyfeleiket, hogy utazás előtt legalább néhány nappal jelezzék a banknak, hogy külföldre mennek – főleg, ha egzotikus helyszínt választunk, de akkor is, ha az Európai Unión belül maradunk, de egyébként nem gyakran utazunk. Ha mobiltelefonnal, vagy okosórával fizetünk, akkor nincs szükség bejelentésére, olyan esetekben nem számíthat az ügyfél ideiglenes zárolásra.

„A bejelentést érdemes akkor is megtenni, ha egy különlegesebb internetes vásárlást hajtunk végre külföldi honlapon, hogy a bank – biztonsági okokból – ne tiltsa le a tranzakciót” – hangsúlyozták válaszukban.

is megerősítette a kérdést, ezért arra kérik ügyfeleiket, hogy utazás előtt legalább néhány nappal jelezzék a banknak, hogy külföldre mennek – főleg, ha egzotikus helyszínt választunk, de akkor is, ha az Európai Unión belül maradunk, de egyébként nem gyakran utazunk. Ha mobiltelefonnal, vagy okosórával fizetünk, akkor nincs szükség bejelentésére, olyan esetekben nem számíthat az ügyfél ideiglenes zárolásra. „A bejelentést érdemes akkor is megtenni, ha egy különlegesebb internetes vásárlást hajtunk végre külföldi honlapon, hogy a bank – biztonsági okokból – ne tiltsa le a tranzakciót” – hangsúlyozták válaszukban. Az MBH szintén blokkolhatja a kártyát szokatlan tranzakció észlelése esetén, amelyet az ügyféllel történő telefonos egyeztetésig fenn is tartanak. Válaszukban kiemelték: a csalásmegelőzési rendszer több szempontot is figyelembe vesz, így amennyiben előre tudjuk, hogy mikor, mennyi időre és hova utazunk, akkor azt érdemes jelezni a pénzintézet felé.

szintén blokkolhatja a kártyát szokatlan tranzakció észlelése esetén, amelyet az ügyféllel történő telefonos egyeztetésig fenn is tartanak. Válaszukban kiemelték: a csalásmegelőzési rendszer több szempontot is figyelembe vesz, így amennyiben előre tudjuk, hogy mikor, mennyi időre és hova utazunk, akkor azt érdemes jelezni a pénzintézet felé. Az OTP Bank nál is előfordulhat a kártyahasználat korlátozása, amennyiben a bankbiztonsági osztály szokatlan tranzakciót észlel. Kiemelték: „Amennyiben ritkán (például évente egy alkalommal) utazunk külföldre, hasznos lehet jelezni a banknak a távollétet”.

nál is előfordulhat a kártyahasználat korlátozása, amennyiben a bankbiztonsági osztály szokatlan tranzakciót észlel. Kiemelték: „Amennyiben ritkán (például évente egy alkalommal) utazunk külföldre, hasznos lehet jelezni a banknak a távollétet”. Az UniCredit Bank válaszában felhívta a figyelmet, hogy a monitoring rendszer az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva működik. Ők is arra kérik a fogyasztókat, hogy jelezzék a bank felé telefonos vagy e-mailes elérhetőségeken keresztül a nyaralást.

Sokan nincsenek ezzel egyébként tisztában, pedig az MNB egy tájékoztatóban is figyelmezteti a fogyasztókat, hogy

„számos pénzügyi szolgáltatónál a külföldre utazást előre be kell jelenteni”.

Ráadásul rendelet is kötelezi a bankokat, hogy monitoring rendszert működtessenek a kártyával végrehajtott tranzakciók, vásárlások figyelésére. Ezek a szoftverek pedig gyanú esetén jeleznek, amelyet követően a pénzintézetek megteszik a szükséges intézkedéseket, például a kártya és a hozzá tartozó számla ideiglenes zárolását. A legtöbb bank ezt addig fent is tartja, míg nem beszélnek legalább telefonon az ügyféllel.

Ezeket ne felejtse el még az út előtt