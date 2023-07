A Szupermenta programban ezúttal létesítményeket, azon belül is kutyapanziókat ellenőriztek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei – közölte honlapján csütörtökön a hivatal. Mint írják,

a 12 budapesti és Pest vármegyei intézményben a hatósági ellenőrök az állatok jóllétét kedvezőtlenül befolyásoló, azonnali hatósági intézkedést indokló problémát nem találtak, azonban dokumentációs és egyéb hiányosságok akadtak.

Menet közben azért két létesítményről kiderült, hogy a hivatalos nyilvántartásban nem szerepelnek panzióként, ezért ezeket a szakemberek kizárták az értékelésből.

A Nébih szakemberei Budapesten, Budakalászon és Dunakeszin ellenőrizték, hogy a kutyapanziók a jogszabályoknak megfelelően működnek-e.

A tesztbe bejutott tíz kutyapanzióban a szakemberek többek között ellenőrizték a rendszeres állatorvosi felügyelet biztosítását, valamint a működési engedélyeket vagy a nyilvántartásba vételi határozatokat. Ezeket minden esetben rendben találták.

Jogszabály írja elő, hogy a kutyapanzióknak milyen, az állatok egészségére és jóllétére nézve megfelelő körülményeket kell biztosítaniuk: a szakemberek figyelemmel kísérték többek között

a szökésbiztos elhelyezés megvalósulását;

a boxok és kennelek biztonságosságát;

továbbá arról is megbizonyosodtak, hogy a megbetegedett, sérült állatok elkülönítésére van-e lehetőség.

Mint írják, ezeknek az előírásoknak is megfelelt minden kutyapanzió. Ugyanakkor találtak kisebb hiányosságokat is, például a fertőtlenítés eszközeit és módjait, valamint a rosszul fertőtleníthető padozatot; vagy épp az oltási kiskönyvek vagy kisállat útlevelek helyszínen tartásával is akadtak problémák.

További részleteket a vizsgálat eredményeiről a Nébih Szupermenta oldalán talál.