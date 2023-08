Már a mindennapi beteggyógyításba is beférkőzött a mesterséges intelligencia

Okos kapszula, bőrgyógyász applikáció, robotsebészet - ezek már most is jelentős változást hoznak a hazai betegellátásban. Az MI terjedése a népbetegségek korai felismerését és az orvoshiányt is enyhítheti.