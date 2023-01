A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által közreadott adatok alapján a tavalyi első háromnegyedévben a globális légi utasforgalom elérte a világjárvány előtti, 2019-es szint közel háromnegyedét. Mindez közel 60 százalékos növekedést jelent a 2021-es adathoz képest.

Az IATA főigazgatója szerint a légi közlekedés iránti kereslet a gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok ellenére is folyamatosan nő – szerepel Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány legújabb elemzésében.

Légi utasforgalom a járvány után

Ha visszatekintünk, a világjárvány csúcsán a globális légiforgalom a 2019-es szint töredékére, közel 80 százalékkal mérséklődött, az utazási kedv pedig 2021 óta fokozatosan tér vissza.

Magyarországon, a budapesti nemzetközi repülőtéren a 2022 októberében 1 169 679 érkező és induló utas fordult meg, ami 220 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A Budapest Airport 2023-ra jelezte a 2019-es forgalom teljes visszaépülését, ugyanakkor az elhúzódó energiaválság, az infláció és a további gazdasági nehézségek miatt a korábban jelzetteknél lassabb ütemű lehet a helyreállás.

Az amerikai légitársaságok lehetnek 2023 nyertesei

Az Economist Intelligence Unit (EIU) előrejelzése alapján a globális turizmus 2023-ban 30 százalékkal bővülhet a 2022-es 60 százalékos növekedést követően, ám a világjárvány előtti szint alatt marad. A gazdasági visszaesés, az Oroszországgal szembeni szankciók és Kína zéró-Covid stratégiája késlelteti a kilábalást.

Az IATA előrejelzése szerint a globális légiutas forgalom 2023-ban várhatóan eléri a 2019-es szint 85,5 százalékát, miután a 2022-es év egészében 70,6 százalékos szinten fog zárni. Emellett a légitársaságok 2019 óta először 2023-ban lehetnek nyereségesek.

E tekintetben nagy kockázatot az üzemanyagköltségek jelentenek, ami mellett a dollár erősödése is fontos tényező lehet. Amennyiben a dollár ismét erős szintet mutat 2023-ban is, az amerikai székhelyű légitársaságok lesznek a legnagyobb valószínűséggel nyereségesek, míg a többi régió légitársaságai továbbra is nehézségekkel küzdhetnek az új évben – szerepel Oeconomus elemzésében.