Ezen nem is terveznek változtatni: Emmanuel Macron francia államfő többször is jelezte, szóba sem jöhet a drogkereskedelem visszaszorítását bármilyen formában elősegítő szabályok fellazítása. Sőt, ennek ellenkezője várható: a francia kormány a közelmúltban mutatta be több éves kábítószer-stratégiáját amely az erőfeszítések fokozására ad további lehetőséget.A civil szervezetek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a legújabb kutatási eredmények és a statisztikai adatok pont azt mutatják, ahol megengedőbb a törvény, ott kevesebb a fogyasztó is.Párizs attól tart, hogy schengeni megállapodásokra és az ENSZ kábítószerkereskedelem elleni egyezményére hivatkozva várhatóan hátráltatja majd a német legalizálási terveket.