Do Kvont és Hon Csang Dzsunt március 23-án a podgoricai repülőtéren fogták el, amikor egy Dubajba tartó magánrepülőre akartak felszállni hamis okmányokkal.

Marko Kovac montenegrói igazságügyi miniszter korábban bejelentette, hogy Dél-Korea és az Egyesült Államok is kérte Do Kvon kiadását, ám azóta sem közölte, hogy Podgorica kinek adja ki végül az Interpol vörös listáján is szereplő férfit, akit Dél-Koreában, az Egyesült Államokban és Szingapúrban is köröznek pénzügyi és adócsalás gyanújával.

Do Kvont Montenegróban közokirathamisítással vádolják, ezért csak azt követően adható ki más országnak, hogy ügyében ítélet született, és letöltötte büntetését.

Közokirathamisításért a montenegrói törvények szerint három hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

Közben csütörtökön a montenegrói bíróság előtt a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítója, a kriptokirályként is ismert Do Kvon, valamint társa, a cég pénzügyeiért felelős Hon Csang Dzsun tagadta bűnösségét

— közölte a montenegrói közszolgálati televízió.

Do Kvon blokklánccége tavaly omlott össze, a cég kriptovalutái, a terraf és a luna elvesztették értéküket, a befektetők pedig emiatt több mint 40 milliárd dollárt veszítettek.

A "kriptokirály" tavaly októberben még ártatlanságát hangoztatta, és az ellene megfogalmazott vádakat politikailag motiváltnak nevezte. Emellett korábban több Twitter-üzenetében hangsúlyozta, hogy "egyáltalán nincs szökésben", azonban tartózkodási helyét "biztonsági okokra" hivatkozva nem volt hajlandó elárulni.