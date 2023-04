A Solana Mobile az OSOM Privacyvel, egy adatvédelemre fókuszáló termékfejlesztő céggel együttműködve még idén megjelenteti a várva várt Saga kripto mobiltelefont. A Sagát az OSOM tervezi és gyártja. Az OSOM egy vezető Android-fejlesztő cég, amely széleskörű tapasztalattal rendelkezik többek között a Google, az Apple és az Intel számítási hardvereinek építésében.

A Solana Mobile, a Solana Labs, a világ legeredményesebb blokklánc leányvállalatának legújabb fejlesztése hamarosan elérhető lesz. A Saga egyedülálló funkcionalitással és a Solana blokkláncba szorosan integrált funkciókkal rendelkezik. A blokklánc és a Web3-as technológiáknak köszönhetően a telefon egyszerű és biztonságos tranzakciókat kínál digitális eszközök, például tokenek és NFT-k kezelése – írja a Business2community.

A telefonba beépítették a Solana Mobile Stack-et, valamint olyan eszközöket és funkciókat, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználók kapcsolódjanak a Solana dApps-hoz, kereskedjenek tokenekkel, NFT-ket készítsenek és láncon belüli játékokat játszhassanak.

A Saga új felhasználói élményt képes nyújtani

A Saga a világ első kripto androidos mobiltelefonja. Eddig még a Sirin Labs és a HTC sem volt képes előjönni egy kripto fókuszú okostelefonnal. Így ez valóban egy új élmény lesz valamennyi felhasználó számára.

Ez a legújabb Android operációs rendszerrel felszerelt mobiltelefon egy „mag vaulttal” is rendelkezik, amelynek köszönhetően a telefon kripto hardver pénztárcaként is működik. A telefonban egy egyedi áruház applikáció is található kripto specifikus alkalmazásokhoz.

A Solana Labs a Sagát először tavaly júniusban mutatta be New Yorkban. „Majdnem 7 milliárd ember használ okostelefont szerte a világon, és több mint 100 millió ember rendelkezik digitális eszközökkel, és ez a szám egyre növekszik. A Saga egy új mércét állít fel a Web3-as élményben mobilon” – mondta akkoriban Anatolij Jakovenko, a Solana társalapítója.

A Solana Labs célja az, hogy megmutassák, hogy a mobiltelefon a kripto jövője szempontjából valóban kulcsfontosságú.

A társalapító szerint a kripto történetét még mindig írják, és ez a mobiltelefon ennek a narratívának a következő fejezete. Úgy gondolják, hogy a kriptónak a mobilra történő bevezetése nagyobb elfogadáshoz és több lehetőséghez vezet.

„A Saga alapelve, hogy olyan mobil élményt hozzon létre az egyének, a fejlesztők és az ökoszisztéma résztvevői számára, amely a mobilitás új korszakát nyitja meg. A világnak új hardverre van szüksége a jövő befogadásához, vagyis a Web3-hoz” – mondta Jason Keats, az OSOM társalapítója és vezérigazgatója.