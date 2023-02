A magyarországi használtautó-piac dinamikusan indította a 2023-as évet. Januárban közel 69 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami összesen 3,7 százalékkal haladta meg a tavalyi hasonló időszak volumenét. Ez lehet annak is a jele, hogy a vásárlók körében lassan múlóban van a rezsiköltségek és az infláció által keltett bizonytalanság

A hazai használtautó-piac két legnépszerűbb modellje továbbra is az Opel Astra és a Suzuki Swift: csaknem minden tizedik adás-vétel ezzel a két típussal történt.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a Növekedés.hu-nak nyilatkozott arról, hogy a kezdő lendület a következő hónapokban is folytatódhat, amit tovább erősíthet az újautó-piac fokozatos normalizálódása is. A vásárlók itt már újra nagyobb készletekkel és rövidebb várólistákkal találkozhatnak, miközben a cégek is elkezdik bepótolni tavaly elmaradt flottacseréiket. Mindez a lecserélt autók révén élénkítheti a használtautó-piacot is.

Az élvonalban az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei közül

elsőként az Opel Astra végzett;

második a Ford Focus;

a harmadik helyen a Volkswagen Golf végzett.

A kisautók listáján a Suzuki Swiftet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követi. A leggyakoribb tíz modell a felsőközépkategóriás gépjárművek között a

Volkswagen Passat;

a BMW 3-as széria;

és a Skoda Octavia.