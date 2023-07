51-ből 18 alkalommal vette igénybe a miniszterelnök a Magyar Honvédség Airbus A319-es különgépét külföldi utazásai során – szúrta ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium adatiból az RTL. A lap szerint a szállással, napidíjjal és útiköltséggel együtt az utazások nagyjából 502 millió forintba kerültek.

A lap szerint ugyanakkor megtagadta a tárca a költségek további részletezését.

Fontos adatok nem derülnek ki

Az összesített adatok alapján az 502 millió forintból 395 millió forint szállásra, 14 millió napidíjra ment el, az útiköltség 93 millió forint volt.

Az RTL szerint azért lenne fontos az adatok részletezésre, mert állítólag több esetben is kifejezetten drágán, luxuskörülmények között béreltek szállást a delegáció tagjai, az állítások szerint például az egy évvel ezelőtti bécsi látogatás alkalmával.

Legutóbb még közölt részletes adatokat a minisztérium, akkor kiderült, hogy tavaly januárban a 7 fős párizsi delegáció szállása 5,2 millió forintba került.

Mások végezhették az útiköltségek elszámolását

Az összesített útiköltség összege rendkívül alacsony, 51 látogatás esetében 93 millió forint, miközben az üzbegisztáni Szamarkandba egy 49 fős magyar delegáció látogatott el a miniszterelnökkel. Kairóba 43-an, Türkmenisztánba 38-an kísérték el a kormányfőt. Emögött az állhat, hogy az útiköltséget nem a külügyminisztérium számolja fel.

Mint ismeretes, Orbán Viktor márciusban Kairóból hazafelé Pisában is kitért, mielőtt visszatért volna Budapestre. Két nappal később több fotó is készült arról, hogy Firenzében és Velencében sétál a feleségével. Az adatok alapján a miniszterelnököt már Egyiptomba is elkísérte egy családtagja, az ottani látogatás március 1-jén ért véget – innentől pedig magánúton volt a két olasz városban. A Kormányzati Tájékoztatási Központ ugyanakkor technikai landolásról beszélt.

A lap megemlíti, hogy az adatok alapján általában 15-30 kísérettel utazik a miniszterelnök, gyakran ugyanazokkal a tagokkal. Gyakran a delegáció tagja Havasi Bertalan, a kormányfő sajtósa, Ráhói Zsuzsanna főtanácsadó, Máté János, a Miniszterelnöki Programiroda vezetője, továbbá Orbán Balázs politikai tanácsadója.