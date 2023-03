Újra van lakástakarék, megint lehet állami támogatást kapni az összegyűjtött pénzhez, majd lakást venni vagy felújítani?

Nem, szó sincs erről, a konstrukció nem olyan, mint régen volt. Az állam nem fizet semmit, a hirdetményben meghatározott prémium csak emlékeztet az egykori állami támogatásra, azt az OTP adja lakáscélú felhasználás esetén, de van egy bökkenő: a befizetett pénzünkre nem kapunk értékelhető kamatot, sőt, a számlavezetési díjjal még mínuszba is megyünk, ha végül mégsem lakáscélú a felhasználás.

De hát úgyis lakást akarunk venni vagy felújítani, azért gyűjtünk, a 30 százalék nagyon jól hangzik. Mennyi ideig kell takarékoskodni?

Két konstrukció van: az egyik 4, a másik 8 éves. A 30 százalék, ami nem is támogatás, hanem prémium néven gyakorlatilag az elmaradt kamat helyett van, csak a 8 évesre vonatkozik, a 4 évesnél 10 százalék jár csak. A termékek megnevezése az OTP hirdetményében: Prémium Termékcsalád akár 30 százalék Prémiummal.

A névben már benne is van, hogy másról van szó, mint a korábbi lakástakarék esetében. Az azonosság annyi, hogy ezt a bizonyos prémiumot csak lakáscélra való felhasználás esetén kapjuk, viszont ennek igazolása nem túl szigorú, lényegében elég egy földhivatali tulajdonlap és egy nyilatkozat, hogy felújításra szánjuk a pénzt, ha nem az OTP lakáshitelét vesszük fel.

Kedvezményest hitelt kapok, ha 8 évig takarékoskodom a konstrukcióval?

A jelenlegi feltételek szerint nem, az ajánlott hitel THM mutatója 8,7 százalék, ami alig kisebb a piaci alapú hitelek THM értékénél. Ez persze 4 vagy 8 év alatt változhat, vélelmezhető, hogy akkor általában már kisebbek lesznek a kamatok a piaci hiteleknél is, ugyanakkor sokkal nagyobb kedvezményt a Prémium konstrukciónál sem fognak adni, hisz ez nem érné meg a banknak.

Miért jó akkor egyáltalán az új konstrukció?

Ha matematikailag nézzük, azaz kiszámoljuk, hogy mekkora hozama lesz megtakarításunknak, és mennyivel kapunk kedvezőbb lakáshitelt, akkor egyáltalán nem tűnik jónak a jelenlegi kamat-, és hozamkörnyezet mellett. A 4 éves konstrukció esetén havi 50 ezer forint befizetés és a 4 éves módozat esetén az egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM) lakástakarék prémiummal 3,44 százalék, prémium nélkül, most figyeljünk: -0,83 százalék!

Hogyan lehetséges ez, miért kapok negatív kamatot?

Úgy lehetséges, hogy van a szerződéses összegre vonatkozóan 1 százalékos számlanyitási díj, viszont a kamat mindössze 0,1 százalék, így a számlanyitási díj miatt mínuszba kerülünk, ha nem veszük igénybe a prémiumot. Azaz ha nem fizetjük a szerződés szerint összeget a meghatározott időtartam végéig, vagy utána nem fordítjuk lakáscélra az összeget, nominálisan, azaz számszerűen is veszítünk.

Na de azért takarékoskodunk, mert lakáscélra akarjuk fordítani, hol kapunk akkor kedvezményt, mi a konstrukció előnye?

Sajnos alapesetben semmi, hisz a prémiummal is csak 4 évre évi 3,44 százalékos EBKM-mel számolhatunk, a 8 évesnél 5,64 százalékossal, miközben jelenleg a Prémium Magyar Állampapír 16 százalékot fizet, a 10 éves állampapír hozama pedig 8,80 százalék. A Prémium papír kamata persze csökkenhet, ha csökken az infláció, de hogy a következő 8 évben az általa elérhető hozamunk a lakástakarékkal azonos havi megtakarítási forma mellett ne haladná meg az 5,64 százalékot, az lényegében kizárt.

Mi értelme akkor az egésznek?

Ha logikusan gondolkodó, tudatos megtakarítók vagyunk, akkor ez nem vonzó konstrukció: vegyünk állampapírt havi megtakarításunkból, és amikor eljött az ideje, akár ugyanúgy 4 vagy 8 év múlva, vegyünk fel egy piaci lakáshitelt, megtakarításunk lesz az önrész (ráadásul sokkal több hitelt adnak ugyanakkora összegre, mint a lakástakarék konstrukcióban).

Ha pedig lakásfelújítás a tervünk, akkor is több pénzünk lett a takarékoskodásból, és ami a legfontosabb: ha mégsem lakáscélra fordítjuk a pénzt, akkor is megvan a szép hozam, míg a lakástakarékpénztári konstrukciónál elveszik, és még veszítünk is az ügyleten, hisz még a 8 éves konstrukciónál is -0,46 százalék az EBKM havi 50 ezer forintos befizetésnél.

Ha nem éri meg, mégis, kinek jó az új konstrukció?

Egy esetben ajánlható: ha valaki nem elég fegyelmezett a megtakarításhoz, de a lakástakarék konstrukció így olyan kötelezettséggé válik, amit mindenképpen teljesít. Ha nem fizet hónapról hónapra, a végén még veszít is. Ha fizet, és a végén lakást vesz vagy felújít, akkor megkapja a prémiumot, így meglesz a hozama, ami ugyan kisebb, mint amit a piacon elérhetne, de ez a fegyelmező, megtakarításra ösztönző erő ára.