Január 19-től kapható az akár 16 százalékos kamatot is fizető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) a forgalmazóknál: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) tájékoztatása alapján a kötvényből a múlt héten több mint 175 milliárd forintnyit értékesítettek, az azt megelőző héten 156,1 milliárd forint volt az eladott mennyiség – írja a Bank360.hu.

A Bank360 szerint az első napokban olyan nagy volt a kereslet az új állampapírra, hogy lefagyott a Magyar Államkincstár értékpapírszámláit kezelő internetes oldala.

Az új PMÁP-sorozatokat a tavalyi inflációs adat publikálása után nem sokkal hirdette meg az ÁKK.

A 2030-ban lejáró kötvény az előző évi infláció plusz 1,5 százalékpont, a 2027-ben lejáró az átlagos áremelkedés üteme fölött 0,75 százalékos kamatot fizet. Ez azt jelenti, hogy a 2030/I kötvény kamata most 16 százalék, a 2027/K állampapír kamata pedig 15,25 százalékos a tavalyi 14,5 százalékos átlagos infláció miatt.

Jelenleg ezek a legmagasabb kamatot fizető lakossági állampapírok.

Az ÁKK honlapja szerint a múlt hét elején PMÁP-ban már több mint 4400 milliárd forintnyi megtakarítás volt, ez mostanra már megközelítheti a 4600 milliárdot.

A többi viszont nem szuperállampapír

A többi állampapír népszerűsége messze elmarad a PMÁP-étól. A három hónapos diszkontkincstárjegyek hozamát követő Bónusz Magyar Állampapírból (BMÁP) a múlt héten 16,1 milliárd forintnyit adtak el, az azt megelőzőn pedig 22,7 milliárdot, bár a kamata ennek a kötvénynek is kiemelkedő, 14,6 százalékos most.

Az Egyéves Magyar Állampapírból az elmúlt két hétben 21,2 milliárd forintnyi fogyott el összesen, a Kincstári Takarékjegyből 15,3 milliárd forintnyit adtak el a múlt héten is, és az azt megelőző héten is. A Magyar Állampapír Pluszból a múlt héten is csak 59 millió forint volt az értékesített mennyiség.