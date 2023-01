Hitelből állampapírt - tényleg milliókat nyerhetünk most vele?

Az emelkedő infláció mindenkit érint és általában rosszul. Azonban léteznek olyan befektetések amelynek kamatára jótékony hatással van. Ilyen például inflációkövető prémium állampapír, amelynek éves kamata 19 százalék is lehet 2025-ben. Ehhez képest még mindig találni 10 százaléknál kedvezőbb kamat mellett jelzáloghitelt. Érdemes akkor eladósodni és állampapírt vásárolni? A hvg.hu szerint több millió forintot is lehet vele nyerni, de kockázatok is akadnak és a feltételeket sem biztos, hogy bárki könnyedén teljesítheti.