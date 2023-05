A lakossági fogyasztás kiszolgálását egész évben megfeszített tempóban teljesítő kereskedelmi munkavállalók is igényt tartanak a december 24-i pihenőnapra, ezért ennek elrendelését már az idei szenteste vonatkozásában is kezdeményezzük a jogalkotóknál – közölte a Napi.hu-val Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu keresztényszociális munkavállalói érdekképviselet elnöke a Gazdaságfejlesztési Minisztérium friss rendelettervezete kapcsán.

A társadalmi vitára bocsátott elképzelés szerint a kormány jövőre munkamentessé tenné a karácsony környékét úgy, hogy az ünnep hetében csak egyetlen napot kellene dolgozni azoknak, akiket általános munkarendben foglalkoztatnak. A javaslat úgy szól, hogy a 2024-ben keddi napra eső szenteste pihenőnap lehetne, amelyet december 7-én szombaton kellene ledolgoznia a munkavállalóknak, akiknek a karácsony utáni december 27-e szinte szabad lenne úgy, hogy a pénteki napra eső munkát előre teljesíthetnék december 14-én.

Kimaradtak a bolti dolgozók

Bubenkó Csaba rámutatott: a rendelettervezet ugyan minden munkaadóra, de csak azokra az alkalmazottakra vonatkozik, akiket általános munkarendben foglalkoztatnak, vagyis hétfőtől péntekig, napi 8 órában.

„Ez a foglalkoztatottak meghatározó többségét jelenti, azonban nem tér ki a tervezet például a kiskereskedelemben dolgozó, több százezer, 70 százalékában nőkből, többségében családanyákból állók körére. Ők a lakosság kiszolgálását jellemzően folyamatos munkarendben látják el. Azaz a boltok nyitvatartásához alkalmazkodva be lehet őket osztani hétfőtől vasárnapig több műszakban, amikor helyt kell álljanak a pult mögött, a raktárban, a kasszában. Esetükben a műszakok száma kettőnél is több lehet, ami azt jelenti, hogy délelőtt, délután és adott esetben éjszaka is dolgozhatnak, így a munkavégzésük elérheti hetente a 80 órát” – vázolta.

Szükséges nyugalom a bevásárlási rohamban

A kereskedelmi szakszervezet elnöke felidézte: évek óta következetesen szorgalmazzák a jogalkotóknál, hogy a december 24-e legyen a bolti munkavállalók számára is teljes mértékben pihenőnap azért, hogy az év végi hajtásban már ők is a családjukkal tölthessék a szentestét és nyugodtan készülhessenek az ünnepekre. Főként, hogy a szilveszteri, újévi bevásárlások idején újabb roham jellemző a kereskedelemben.

Kiemelte, hogy a jogszabályok nem tiltják az üzletek nyitvatartását szenteste, de tavaly például volt olyan áruház, illetve több, önálló bolt, amely önkéntes alapon úgy döntött, hogy aznap az előírt, 14 órai zárás helyett csak délig fogadják a vásárlókat.

Nem elég a déli bezárás

„Ez némileg könnyebbséget okozott a kereskedelmi alkalmazottaknak, bár a reggel 6-7 órai nyitástól délig tartó munka után a még szükséges rutinfeladatok elvégzése, például a kasszazárás, a friss áruk selejtezése további plusz időt vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy a déli zárás esetén is a legtöbben késő délután értek haza, főként, mert a közösségi közlekedés menetrendje is változik szenteste délutánján. Ez leginkább a vidéki munkavállalók esetén további időhátrányt jelentett” – jegyezte meg 2022-es felméréseik alapján Bubenkó Csaba, hozzátéve, hogy a kereskedelemben dolgozók többsége a fővároson kívül látja el a munkáját.

„A törvény a zárvatartást sem tiltja december 24-én, amelynek társadalmi és munkaerőpiaci előnyein el kellene gondolkodnia minden vállalatnak. Tavaly volt már olyan üzlet, amelyik ki sem nyitott szenteste, ami korrekt döntés volt a dolgozókkal szemben, akiknek a cég iránti lojalitása ezzel erősödött. Arról nem beszélve, hogy a hatékonyságuk is javult, és a mentális, fizikai egészségükre is kedvezően hatott, hogy már előre tudták: más munkavállalókhoz hasonlóan ők is teljes egészében otthon tölthetik a karácsonyt” – mondta az elnök.

Azt is hozzátette, hogy mivel az üzletek éves forgalmának 20-30 százaléka a karácsonyi bevásárlási szezonban realizálódik, ezért az alkalmazottaknak a szabadságukat már korábban, időarányosan ki kell venniük, tehát nem megoldás számukra ez a hagyományos módszer decemberben.

Javaslat a szabályozásra

„Mivel ez egy évek óta napirenden lévő kérdés az áruházi dolgozók körében – akik szinte kivétel nélkül támogatnák a pihenőnapot szentestén –, az Egyenlő.hu már az idei karácsony vonatkozásában is kezdeményezi az egyeztetést az érintett minisztériummal. Azt szeretnénk elérni, hogy erre az egy alkalomra, tehát kifejezetten december 24-ére a legnagyobb piaci szereplők esetében rendeletben szabályozzák a kereskedelmi munkavállalók pihenőidejét” – jelezte az érdekképviselő. Szerinte ez a vásárlók számára is elfogadható lehet, még azoknak is, akik általában az utolsó pillanatokra hagyják az ajándékok beszerzését. Szavai szerint ugyanis a vásárlás egy előre tervezhető folyamat és nem szükségszerű a pánikszerű felhalmozás sem azért, mert egy nappal tovább tartanak zárva a nagyáruházak. A javaslatuk szerint ráadásul a kisboltokat nem érintené az egész napos pihenőidő.

„Így a nagy láncokkal szemben köztudottan hátrányban lévő családi vállalkozásoknak is némi előnyt jelenthet a bevételekben, ha ők a saját döntésük szerint december 24-én délelőtt még árusítanának az ünnepi asztalra szükséges friss élelmiszereket, kisebb iparcikkeke” – fűzte hozzá.

(Thurzó Katalin)