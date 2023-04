Nemrég cikkeztünk róla, hogy egy családi pizza áráért juthatunk el több, magyarok által is kedvelt európai desztinációba májusban és júniusban. A Budapesten elérhető légitársaságok Stockholmot nagyjából 6 és 30 ezer forint körül repülik utanként, az alap szolgáltatásokat kiválasztva. Ha nagyobb csomagot viszünk, esetleg kell az extra lábtér, vagy az ablak mellett ülnénk, az jobban zsebbenyúlós, írtuk meg akkor.

Most megnéztük újra, hogy mi a helyzet, ha Húsvét után, de még a nyaralás előtt kikapcsolódnánk valamelyik európai városban pár napot.

A helyzet az, hogy megint kellemes csalódás ért minket.

Mi viszonylag nehezen tudjuk elengedni a Skandinávia-témát, egyszerűan azért, mert imádjuk, ezért ismét északi desztinációkat vizsgáltunk meg.

Aki valaha is Legózott, biztosan hallott már a dániai Billundról, a városban található a játékgyártó cég központja, és a település határában van maga a gyár is. A Syddanmark régió települését nagyjából hatezren lakják. Elsősorban kisgyerekes családoknak ajánlott, a Legoland mellett egy hatalmas állatkert és csúszdapark is várja az odalátogatókat, érdemes egy hatalmasat túrázni a környező természetvédelmi területeken, erdőkben, megcsodálni a jellegzetes templomokat, skandináv stílusban épült házakat, kiszakadva a városból.

Kép: ryanair

A Ryanair május 16-i indulással, kisméretű poggyásszal, biztosítás és előzetes helyválasztás nélkül 6729 forintért kínál jegyet a dán városba, ha egy hetet maradunk, ugyanennyi a visszaút is, hasonló paraméterekkel, tehát 13 458 forintból megvan a repülőjegyünk, oda vissza. Ez igen kedvező.

Körülnéztük egy független jegykereső oldalon is, a Skycanneren van lehetőségünk szűrni a jegyeket az árak szerint, sőt, külön is kidob egy olyan opciót, hogy a legolcsóbb utak, amik elérhetők a légitársaságoknál. Sajnos a családi pizzához hozzá kell már tenni egy nagybevásárlás árát, ha a témában írt előző cikkünk úticélját, Stockholmot célozzuk meg, a Wizz Air árzuhanásának - nyilvánvalóan a kereslet miatt - vége, most egy közvetlen járat május 1-i indulással és 5-i visszaúttal körülbelül 50 ezer forinttól indul és még azzal is kalkulálnunk kell, hogy

odafelé Skavsta-n szállunk le, vissza pedig Arlandán szállunk fel.

Előbbi Nyköping városában van és 100 kilométer a belvárostól, utóbbi pedig 25 kilométer a központtól. Ez azért is lényeges, mert ha valaki költséghatékonyságból előre váltja meg a shuttle-busz, vagy vonat jegyeit, két külön reptére kell azt megtennie, így az árak is emelkedhetnek (a retúr sokszor olcsóbb).





Kép: skyscanner

Ha áprilisban belefér, olcsóbb

A fentiekhez fontos hozzátenni, hogy ha még áprilisra bezsúfoljuk az utazást, 17-i indulással és 23-i visszaérkezéssel majdnem 30 ezer forintig le tudunk menni, ugyanezen a foglalási oldalon.

Ahogy azt is érdemes szem előtt tartani, hogy azok az utasok, akik nem közvetlenül a légitársaságoknál, hanem online utazási irodákon (nem egyenlő a jegykeresővel, de nem árt tudni) keresztül vásárolták meg jegyüket, az utazási szolgáltatókhoz fordulhatnak járattörlések, vagy bármelyik őket érintő ügy miatt, ez pedig bonyolíthatja akár kártérítések kifizetését, vagy egy utaspanasz elbírálását.

A Wizz Air saját felületén 17-én 23 390 forintért kínálnak jegyet normál áron, és 19 490 forintért Wizz Discounttal, vissza pedig 10 890 forintért adják a jegyeket alapáron és 6990-ért kedvezményesen. Itt nincsen eltérés tehát. Bár az április 17-i indulásnál az oda és visszaút is a távolabbi repülőtérről történik, a közeli dátum ellenére ez az ár igen kedvező (kézipoggyásszal, helyfoglalás nélkül vizsgáltuk, most is).

Kép: Wizz Air

A Ryanairnél is megnéztük az áprilist, ott a 17-i indulás egészen horribilis, 168 ezer forintra jön ki, ezért egy nappal későbbi indulást állítottunk be, ami 24 819 forint egy főre, kézipoggyásszal és a helyünk kiválasztása nélkül, mivel az ír légitársaság nem repül Budapestre április 23-án, vasárnap, ezért hétfői hazaindulással 10 718 forintot, összesen pedig 35 517-et kell fizetnünk.

Jelenleg mindkét légitársaságnál futnak a promóciós ajánlatok, a Wizz 25 eurótól "fűszerezi" meg a tavaszt, a Ryanair Brüsszelbe kínál jegyeket, irányonként 6000 forint alatt.