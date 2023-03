A tavaszi kerti munkák nyitányaként mindig célirányosan, az adott kártevők ellen hatékony szert válasszuk a lemosó permetezésnél – tanácsolja Zsigó György növényorvos az Agrotrend hasábjain.

A múlt századi kertészekhez képest ugyanis több szempontból is nehezebb a maiak helyzete: a régieket még nem zavarták a kiszámíthatatlan időjárási jelenségek, a szerves trágyák sem hiányoztak a gazdaságokból, a savas esők és a műtrágyák talajsavanyító hatása, valamint a méhek mai szintű gyérülése sem okozott nehézséget.

Az időzítés fontos

Nehéz ezért pontos dátumot adni a lemosó permetezéshez, mert van olyan bokor és fa faj, amely már túl van a rügypattanáson, ezért ezeken már el kellene végezni, mert ha fejlettebb, úgynevezett egérfüles állapotba kerülnek a növények, akkor már nem bírják el a nagy töménységű permetlevet.

Ugyanakkor a rügypattanás elcsípése azért lenne fontos, mert a károsítók is ekkor ébrednek fel: a gombák és más kártevők is ilyenkor bújnak elő a téli álmukból, és fejezik be a téli áttelelésüket, hiszen már megjelenik az a táplálék, amelyből fenntartják a mindennapjaikat, és megkezdhetik az újabb szaporodást.

Olaj, réz, kén

Ez a három nagy szercsoport, amely teljes védelmet ad a növényeknek. Az olaj az áttelelő atkák, pajzstetvek és levéltetvek, illetve a tojásaik ellen hatásos, a lisztharmat típusú gombák ellen pedig a kén a megfelelő, míg a réz úgynevezett általános gombaölőszer, ami a baktériumok ellen is jó választás. Összességében tehát elmondható, hogy nem változott a hatóanyagok köre, ezek közül lehet választani, minden gazda saját maga tudja, hogy mivel küzdött az előző nyáron, és ehhez kell kiválasztani az adott készítményt.

Múmiaveszély

És nagyon fontos teendő még a gyümölcsmúmiák eltávolítása, mert ezekben a múmiákban bizonyos kártevők is elbújhatnak, mint például a kétfoltos muslica, amely állítólag a meggy múmiákban is áttelel. Ezért az egészséges tavaszi indítást egy szürettel kell kezdeni, nem szabad a fán hagyni gyümölcsmúmiákat.

A meleg tél átka az atka

A tél vélhetően idén sem gyérítette meg a kártevőket a házi kertekben, és ebben ezentúl nem is nagyon lehet bízni, ugyanis egy-két hétig tartó, mínusz tíz fok alatti hőmérsékletet írnak a szakkönyvek bizonyos kórokozók elpusztításához, és az élő lárvák látványa most azt bizonyítja, hogy ilyen hőmérséklet nemigen volt az idei télen.