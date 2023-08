Tíz-húsz évvel ezelőtt még sokszor intette a középkorú és idősebb korosztály óvatosságra a fiatalabbakat (is) a tetoválásokkal kapcsolatban. „Ellehetetleníti a szakmai előrejutást és a karrierépítést, tetováltan lehetetlen magasabb pozícióba kerülni, pláne ha kitakarhatatlan helyen van” – mondogatták.

Félelmeiknek akkor még kétségtelenül volt alapjuk. Több cég is afféle alapvető dress code-tételként kezelte, hogy a munkavállalóik nem lehetnek kivarrva, ahogy a hagyományos fülbevalótól eltérő testékszereket sem kedvelték. A szakértő szerint azonban mára változott a helyzet.

Általánosságban véve már nem számít negatív billognak, ha egy álláskeresőnek tetoválása van. Persze akadnak még nagyon konzervatív cégek, ahol a nemzetközi policy alapján nem megengedett, de nem ez a jellemző hozzáállás

– nyilatkozta a Napi.hu-nak Pethő Anikó, az Aarenson Consulting fejvadász és munkaerő-közvetítő cég alapítója.

Luxus elvárás a tetoválás hiánya

A statisztikai adatok is rávilágítanak arra, miért is voltak kénytelenek lazítani a cégek a szabályaikon ezen a téren. Az Ipsos 2016-os felmérése alapján már akkor is az amerikaiaknak mintegy 30 százalékának, az európai felnőtteknek pedig 14 százalékának volt legalább egy tetoválása. Globális szinten 225 millió főre becsülték a tetováltak számát.

A tetoválás pedig azóta sem lett kevésbé népszerű. Mára legalább egy mintát varratott magára

Olaszország lakosságának 48 százaléka,

Svédország lakosságának 47 százaléka,

az Egyesült Államok lakosságának 46 százaléka,

Ausztrália lakosságának 43 százaléka,

Argentína lakosságának 43 százaléka,

Spanyolország lakosságának 42 százaléka,

Dánia lakosságának 41 százaléka,

Egyesült Királyság lakosságának 40 százaléka,

Brazília lakosságának 37 százaléka,

Franciaország lakosságának 36 százaléka,

Németország lakosságának 36 százaléka és

Görögország lakosságának 35 százaléka.

Pethő Anikó is kiemelte, „anno több negatív sztereotípia kötődött a tetováláshoz, ma már ez felemelkedett a mainstream kategóriába már nem vált ki egyértelmű megdöbbenést”. A munkaerőhiánnyal küzdő cégek, munkaadók számára pedig

rendkívüli luxus lenne egy tehetséges, rátermett minden szempontból ideális jelöltet kizárni a jelentkezési folyamatból csupán azért, mert tetoválása van.

A multik mutatják az irányt

A szakértő beismerte, vannak még olyan pozíciók, amelyek betöltésénél kritérium, hogy a diszkréció, a visszafogottság megjelenjen a külsőségekben is. Feltétel, hogy az alkalmazott harmonikus képet közvetítsen a cégről, a márkáról vagy éppen a szolgáltatásról. Elvárás lehet ez például ügyfélszolgálatokon vagy a luxustermékek piacán.

Előfordult már, hogy egy neves nemzetközi ügyvédiiroda-hálózat kérése kifejezetten a visszafogott, ápolt megjelenés volt, amely nélkülöz piercinget és tetoválást egyaránt. Ez azonban rendre inkább már a folyamat elején tudatosított kritérium, amire mi is figyelünk a szűrésnél

– mondta.

Hozzátette, mivel „a nemzetközi cégek aránya rendkívül magas itthon, így ez erőteljesen befolyásolja a munkakörnyezet rugalmasságát és befogadási potenciálját is, mert magunkhoz a nemzetközi viszonyokhoz hasonlítanak, nem a mikrokörnyezethez”.

A multik márpedig elég egyértelműen a tetoválásokkal kapcsolatos tabuk felszámolása mellett tették le a voksukat az elmúlt időszakban. A Disney, a UPS, a brit Virgin Atlantic légitársaság is jelezte, immár nem várják el az alkalmazottaktól, hogy eltakarják tetoválásaikat.

„A tetoválás fontos az embereknek, a személyiségük része. Mi pedig azt akarjuk, hogy azt érezzék, önmaguk lehetnek a munkahelyükön is” – magyarázta Christopher Bartlett, a UPS munkaügyi elnökhelyettese.

Önéletrajzban érdemes mutatni?

Pethő Anikó szerint az álláskeresők a kirakatba semmiképp ne tegyék be a tetoválásukat vagy a piercingjüket, mert ez magánügy. Bár kínosan takargatni sem kell ezeket.

„Nagyon sok pozíciónál semleges a megítélése, a munkára, ügyfélre, környezetre semmilyen hatással nincs, inkább az emberek egymás közötti megítélését befolyásolja tudatosan vagy tudattalanul”

– mondta.

Hozzátette adott pozícióknál akár még pozitívum is lehet, hogy a jelentkező felvállalja önmagát, és szeretné megmutatni a személyiségét a külvilágnak. Persze ehhez az is kell, hogy ez összhangban legyen a vállalati célokkal és magával a munkakörrel.

Egy olvasónk arról számolt be, egy állásinterjún számon kérték rajta, miért nem látszott az önéletrajzába illesztett fényképen az orrpiercingje.

Egy adatbázis-szakértő pozícióra jelentkeztem, amely egyértelműen back office munka, nem igényel személyes kontaktot az ügyfelekkel. A CV-mbe egy régebbi kép került be, a fotó készültekor még nem volt orrpiercingem. Az első interjú során maszk volt rajtam, így akkor nem lepleződött le a testékszer. A második kör végén viszont a HR-es hölgy arra kért, vegyem le a maszkot. Szakmai szempontból ennek nem volt relevanciája, mégis felelősségre vont, amiért ez nem látszott az önéletrajzomban

– mesélte.

A testékszer végül nem bizonyult kizáró tényezőnek, olvasónkat egy harmadik fordulóra is visszahívták volna, ő azonban nem élt a lehetőséggel.