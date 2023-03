Bár nem az Egyesült Államokhoz hasonló harsánysággal, de az európai kormányok is korlátozzák a TikTok videómegosztó oldal használatát.

A Politico által megkérdezett országok többségében a kormányok minisztériumaiban – különösen az állam védelmével és biztonságpolitikájával foglalkozók esetén – megtiltották a közösségi platform használatát.

A Politico térképén öt kategória van megkülönböztetve:

egyrészt azok az országok, amelyek betiltották az alkalmazás használatát,

vannak olyan államok, ahol már zajlik vizsgálat vagy nyomozás,

az előző kettő kombinációja is megjelenik néhány államban,

néhány helyen folyamatosan figyelik az alkalmazást,

míg két ország egyelőre késlelteti az eljárást.

A legsúlyosabb csapás a múlt hónap végén érte a közösségi médiaplatformot, amikor az Európai Bizottság, a Tanács és az EU diplomáciai szolgálata bejelentette, hogy biztonsági aggályokra hivatkozva megtiltja alkalmazottai számára a TikTok használatát. Nemrég az Európai Parlament is követte példájukat.

De legalább hét európai nemzeti kormány is betiltotta az alkalmazást:

Németország,

Hollandia,

Észtország,

Finnország,

Svédország,

Dánia,

és Csehország.

Bővülhet a lista

Várhatóan további országok is vezetnek még be korlátozásokat a TikTokra, ugyanis az európai országok többségénél zajlik valamilyen eljárás a népszerű platformmal kapcsolatban. Írország, Franciaország, Olaszország és Románia jelenleg nyomoz az ügyben, de Ausztria, Csehország, Szlovénia, Belgium és Spanyolország is folyamatosan monitorozza az alkalmazás működését. Magyarországon még csak megfigyelés sem zajlik, de legalábbis nem érkeztek erről hivatalos közlések.

India egyébként már 2020-ban adatvédelmi és biztonsági aggályok miatt betiltotta a TikTokot és több tucat más kínai alkalmazást, köztük a WeChat üzenetküldő appot – írja a Time.com. A tilalomra nem sokkal azután került sor, hogy az indiai és kínai csapatok közötti összecsapás során a vitatott himalájai határon 20 indiai katona meghalt és több tucatnyi megsebesült. A tilalmat 2021 januárjában véglegesítették, mert a vállalatok érdemben nem válaszoltak India kiberbiztonsági aggályaira.

Kémkedés, adatszivárgás és a felhasználók adatai

A korlátozások legfőbb oka, hogy az alkalmazást Pekinghez kötődő csoportok kémkedésre, Kínába irányuló tömeges adatszivárgásra, illetve érzékeny információk rossz kezekbe kerülésére használhatják fel.

Nem csak a biztonságról van szó. A TikToknak egy sor, az európai hatóságok által indított perrel kellett szembenéznie, amelyek adatvédelmi aggályok miatt vitatják, hogy a vállalat felhasználja-e az európai felhasználók adatait. Ezek a vizsgálatok már eddig is milliós bírságokba kerültek a közösségi médiavállalatnak.

Az USA-ban már loptak adatokat

Az Egyesült Államok attól tart, hogy a kínai kormány a TikTok segítségével hozzáférhet az USA kormányzati eszközeihez, és azáltal a felhasználók adataihoz is.

A TikTokot üzemeltető cég elismerte, hogy négy dolgozójuk hivatalos felhatalmazás nélkül figyelte meg a Forbes néhány munkatársát. A Kongresszus energiaügyi- és kereskedelmi bizottságának soron következő meghallgatásán egyébként a cég vezérigazgatója, Shou Zi Chew fog tanúskodni március 23-án.

A kihallgatáson a vezérigazgatót várhatóan megkérdezik

a TikTok adatvédelmi és adatbiztonsági gyakorlatáról,

a Kínai Kommunista Párthoz fűződő kapcsolatáról,

illetve a népszerű videómegosztó fiatal felhasználókra gyakorolt hatásáról is.

A tiltásra reagált a TikTok is

Közleményükben „furcsának” nevezik azt, hogy az országok anélkül döntenek a különböző mértékű korlátozásokról, hogy a TikTokkal felvették volna a kapcsolatot aggályaik miatt.

Mindig készen állunk arra, hogy találkozzunk a kormányok képviselőivel és megvitassuk, hogyan védjük a kanadaiak magánéletét és biztonságát, de a TikTok ilyen módon történő kiemelése nem segíti elő ezt a közös célt

– tette hozzá az alkalmazást üzemeltető ByteDance szóvivője.

(Horváth Balázs)