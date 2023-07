Az ország leggazdagabb emberének kukoricafeldolgozóját néhány napja még közpénzből kellett „menteni” – a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Kall Ingredients is a nyertesek között volt a Gyármentő Programban –, most mégis arról számolt be a Mészáros Csoporthoz tartozó Talentis Agro Zrt., hogy megvásárolják Horvátország legnagyobb alma- és nektarintermelő, illetve -exportőr cégét, a Rabo d.o.o.-t.

A cég és annak gyümölcsösei egyébként a magyar határtól kevesebb mint 25 kilométerre Hercegszőlősön (Kneževi Vinogradi), és közleményük szerint évente több mint 8000 tonna almát és nektarint termelnek.

Listán a 100 leggazdagabb magyar A rangsor szereplői közül többen is közel 50 százalékkal növelték vagyonukat az egy évvel korábbihoz képest. Közben új milliárdosok is megjelentek a listán.

Az ötödik leggazdagabbként számon tartott Veres Tibor a napokban a fociba szállt be, miután a Wallis-csoport főszponzori szerződést kötött az NB II-be feljutó BVSC-vel. A szponzori szerződés ugyan már a zsebben, de tárgyalnak arról is, hogy főtulajdonosként is jelen legyenek a korábban szebb napokat is megélt zuglói klubban.

Szintén nagybevásárlást jelentett be a napokban a gazdaglista hatodik helyezettje: Szíjj László – az építőipar és a sport után – a média területén terjeszkedik tovább: az Mfor cégkivonatokra hivatkozva arról írt, hogy Szíjj magántőkealapja, a Themis a Regon Média Zrt. többségi tulajdonosa lett június 15-én. Mint írják, a Regon még 2015 novemberében alakult és fő profilként vidéki online lapokat működtet. Szíjj László a médiában való terjeszkedésen túl útépítő céggel is bővítette cégbirodalmát, legalábbis erről számolt be a napokban a HVG: a Duna Group Zrt. fő tevékenysége az út- és autópálya-építés, de több tucat más tevékenység lehetőségét is bejegyezték a vasútépítéstől a hulladékkereskedelmen keresztül a munkaerő-kölcsönzésig.