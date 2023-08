Megrohamozták az Egyesült Államokba a jövőben beutazni vágyó magyarok a nagykövetséget azok után, hogy az USA azonnali hatállyal megszigorította a magyar állampolgárok beutazásához szükséges engedély, az ESTA beszerzésének a feltételeit, és azt is bejelentették, hogy aki egy évben többször is ki akar utazni az országba, annak már vízumot kell igényelnie.

Ennek jele, hogy két nap alatt elfogytak a vízumkérelem benyújtásához szükséges időpontok a budapesti amerikai nagykövetségen – tudta meg a Hírklikk.

Alig telt el két nap és három havi időpontot foglaltak le a kiutazni vágyók.

Keddig csak október elejéig volt telített az előjegyzés. Az idei évben már nem lehet Budapesten amerikai vízum-időpontot kérni az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén.

Az Egyesült Államok kedden azonnali hatállyal szigorított a magyar útlevéllel rendelkező személyek ESTA-feltételein. Az Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszeren keresztül igényelt utazási engedély érvényességi idejét két évről egy évre csökkentették, s az engedély érvényessége egyszeri használatra korlátozódott.