Az Építési és Közlekedési Minisztérium rendeletmódosítása szerint megváltozik a kiszámítási módja a buszok, illetve a 3,5 tonnát meghaladó teherautók útdíjfizetési mértékének. Tíz év után pedig a külsőköltség-díjat is bevezetnék. A rendelet alapján ezt a levegő- és zajszennyezés, a kibocsátott szén-dioxid és a megtett út arányában kellene fizetni.

A rendelet a 2022. február 24-i 2022/362-es európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelést szolgálja, azaz nemzeti jogba ülteti át az úthasználati díjakat.

A 24.hu megjegyzi, hogy a kormány már a jövő évi költségvetésben felhúzta az útdíjak bevételi előirányzatát, vagyis már régóta számol az útdíjak megemelésével.

A külső költségek számítási modellje függhet az adott jármű tengelyeinek számától, a környezetvédelmi besorolásától, és attól, hogy külvárosi úton, illetve településeket összekötő úton halad-e.

A megtett úttal arányos díjak októbertől 17,6 százalékkal drágulnak.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkárhelyettese szerint nem lehet pontosan kiszámolni, hogy a külsőköltség-díj mindezt mennyivel dobja még meg, az eltérő díjszabású útszakaszok és egymástól elválasztott járműkategóriák miatt. A becslések szerint azonban nagyjából 30 százalékos útdíjemelés jöhet a gyorsforgalmi utak, és 50 százalékos emelés a főutakon, Euró VI motorral rendelkező nyergesvontatók esetében. Euró V kategóriában még jelentősebb lehet az emelés. Illés Ferenc főtitkárhelyettes szerint ez 2013 óta a legjelentősebb mértékű díjemelés a fuvarozók számára.

A fuvarozók számára 2021-ben vezette be a kormány az inflációkövető útdíj rendszert, ami jelentős díjemeléssel járt: miközben két éve 3,9 százalék volt az emelés, addig tavaly 15,6 – hívta fel rá a figyelmet a lapnak a főtitkárhelyettes. Németországban ugyan decembertől vezetik be a külsőköltség-díjat, ami a széndioxid-kibocsátással függ össze, és 80 százalékos emelést jelent, ám még ezzel együtt is alacsonyabb lesz a használatarányos díj, mint Magyarországon.

A térségben a magyar díjszint majdnem az élen jár, sőt, lassan Ausztria mellé zárkózik fel.

Nem indokolt a mérték, más is drágulni fog

A főtitkárhelyettes szerint azonban nem volt kötelezettsége a magyar kormánynak ilyen mértékben megemelni a díjakat, mivel a kibocsátásnak megfelelően határoz meg az előírás bevezetendő külsőköltségeket.

Az MKFE úgy számol, hogy a díjemelések összesen 35-30 százalékos fuvardíjemelést is jelenthetnek.

Mivel ezt a díjat jellemzően minden termék és szolgáltatás árába beépítik, ezért az élelmiszerek, a bútorok és a háztartási gépek ára is növekedhet.

Marczin Bence, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) kommunikációs igazgatója azonban a lapnak megjegyezte, hogy a rendelet szeptember 1-éig társadalmi egyeztetés alatt állt, azaz nem biztos, hogy az emelés ilyen mértékű lesz.