Rengeteg család indul nyaralni autóval a nyári szünetben Baden-Württembergben és Bajorországban is, ahol sokakat aggaszt az üzemanyagárak emelkedése, mivel a héten először ismét literenként az 1,80 eurós lélektani határ fölé kúsztak a mutatók. Az ADAC autóklub szerint a hét elején átlagosan 1,825 euróba került egy liter a Super E10 benzinből, holott hónapokig viszonylag változatlan volt a tarifa. Az első félévben egy liter Super E10-ért átlagosan 1,74 eurót fizettek az autósok.

Emelkedtek az üzemanyagárak

A benzinárak jelenlegi emelkedése elsősorban a kőolaj magas világpiaci árának köszönhető – mutatott rá Steffen Bock benzinszakértő a Süddeutche Zeitungnak. Mint mondta, az elmúlt hónapokban eleinte valahol 70 és 80 dollár között ingadozott az északi-tengeri Brent hordónkénti ára, néhány napja viszont 80 dollár fölé ugrott. Ennek okai egyértelműek: júliusban és augusztusban a világ legjelentősebb olajországa, Szaúd-Arábia napi egymillió hordóval kevesebb kőolajat kíván termelni az eredetileg tervezettnél, és más országok is ígéretet tettek a kibővített Opec-plus olajkartell csökkentésére. Emellett Oroszország is váratlanul jelentősen csökkentette olajtermelését. A szomszédos Ausztriában átlagosan olcsóbb az üzemanyag, azonban az autópályákon mindkét országban drágábban mérik a benzint az utazóknak.

Deutsche Bahn: több utas, több járatkésés

Egyre többen utaznak vonattal Németországban, ám az utasoknak jelenleg a szokásosnál is több késésre kell számítaniuk. A Deutsche Bahn szerint az egyik ok az infrastruktúra folyamatos bővítése – közölte a Die Welt, amely elemezte az állami vasúttársaság első féléves eredményeit. Eszerint a Deutsche Bahn az év első felében erőteljes utasszám-növekedést könyvelhetett el, de a nyeresége csökkent. A csoport csütörtöki beszámolója szerint januártól júliusig mintegy 808 millió utazó vette igénybe a regionális közlekedést, 11,5 százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában. A távolsági szállításban 68 millió utast mértek, amely 15,4 százalékos növekedést jelent.

A megnövekedett utasszám a májustól bevezetett Deutschlandticketnek is köszönhető. A csoport üzemi eredménye azonban mintegy 62 százalékkal 331 millió euróra esett vissza, míg az árbevétele az első félévben mintegy 25 milliárd eurót ért el, éves összevetésben 3 milliárddal csökkent. A profitcsökkenést főként az infrastrukturális fejlesztések „magas előlegeivel” indokolják, a beruházások a késéseket is fokozták. Az első félévben a vonatok mindössze 68,7 százaléka járt időben, ugyanakkor Richard Lutz, a Deutsche Bahn főnöke szerint még ha ez jelenleg sok türelmet is igényel az utazóktól, a fenntartható fejlesztés kulcsa a beruházásokban rejlik. Az ősszel ugyanakkor nem kizárt, hogy áremelésre is számíthatnak a vontozók, mivel az állami cégnél a napokban minden idők legnagyobb béremelési igényét jelentette be az EVG vasutas szakszervezet, és a GDL mozdonyvezetői szakszervezettel is zajlanak a tárgyalások a kollektív alkuról.

Volkswagen: 400 milliós veszteség az orosz eladásból

Májusban értékesítette a Volkswagen az oroszországi érdekeltségeit egy helyi befektetőnek, a német autógyártó cég legújabb éves jelentésében közölte a tranzakció részleteit. Eszerint az új orosz tulajdonos 125 millió eurót fizetett a kalugai gyártólétesítményekért, valamint a Volkswagen haszonjárművek, az Audi, a Skoda, a Bentley, a Lamborghini és a Ducati csoport márkáinak importőri struktúrájáért, illetve a csomag magában foglalta az értékesítéshez kapcsolódó üzletágakat, a raktározási tevékenységeket és a Scania pénzügyi szolgáltatási tevékenységeit, az összes alkalmazottal együtt.

A Berliner Zeitung szerint a 125 millió eurós vételár megfelel az orosz kormány korábbi követelményének, ami szerint a vásárlás nem haladhatta meg az áprilisi jóváhagyás napján érvényes árfolyamon számolt, körülbelül 11,3 milliárd rubelnek megfelelő összeget. Az új tulajdonos az Art-Finance, amelyet csak 2023 februárjában alapítottak, és az orosz Avilon autókereskedő cég áll mögötte, amely évekig volt a VW autók hivatalos forgalmazója Oroszországban. A német autógyártó jelentése szerint az érintett cégek dekonszolidációja a 2023-as pénzügyi évben 400 millió eurós veszteséget eredményez, de emellett állítják, hogy az első félévben nem könyveltek el jelentős többletkiadást az orosz-ukrán konfliktus kapcsán.

OMV: megvan az elmúlt 40 év legnagyobb gázmezője Alsó-Ausztriában

Új gázmezőt talált Alsó-Ausztriában az OMV. Az osztrák központú olaj- és gázipari konszern öt hónapon keresztül próbafúrásokat végzett Wittauban, a Gänserndorf kerületben, ahol 5000 méteres végső mélységben pénteken megerősítették az új gázleletet – számol be a Kurier. Negyven éve ez a legnagyobb gázlelet az országban, mivel az OMV a kitermelhető erőforrásokat 48 terawattórára (TWh) becsüli, ami körülbelül 28 millió hordó olajegyenértéknek felel meg.

A vállalat arra számít, hogy a felfedezés következtében Ausztriában 50 százalékkal növeli a gázkitermelését – ennek érdekében jelenleg különféle lehetőségeket vizsgálnak a terület további feltárására, illetve tervezik a mintegy 10 km távolságra lévő Aderklaa-i gázüzemmel való csővezeték-összeköttetést. – Ez az új felfedezés fontos hozzájárulás ügyfeleink gázellátásához, különösen Ausztriában várható növekedés a helyi termelésünkben – nyilatkozta Alfred Stern, az OMV AG elnök-vezérigazgatója. Rá is fér a vállalatra a siker, mivel az első félévben rosszabbul ment az üzlet: a csoport árbevétele 35 százalékkal 19,9 milliárd euróra, míg a nettó nyeresége 69 százalékkal 770 millió euróra esett vissza a csökkenő nyersanyag- és energiaárak, a haszonkulcsok mérséklődése és a fogyasztás korlátozott növekedése miatt.

