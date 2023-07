Szerdán este kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, és több mint százezer diák számára dőlt el, hogy hol folytathatja tanulmányait. Az ünneplésre viszont nincs sok idő azok számára, akiknek a lakhatása még nem biztosított a tanévre, ugyanis ezzel együtt elindult a roham az albérletekért.

Aki szeretne válogatni, annak azonnal lépnie kell, mert a hónap végére a legfrekventáltabb helyen lévő és jól berendezett bérlemények el is kelhetnek

– hangsúlyozta Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

Évről évre július vége, augusztus eleje az albérletpiac legaktívabb időszaka, hiszen a felsőoktatási felvételi ponthatárok bejelentését követően óriási mozgolódás kezdődik a leendő hallgatók körében.

Rengeteg új elsőéves

A tökéletes albérlet megszerzése ráadásul idén egy fokkal nehezebb is lehet, hiszen 2023-ban összességében 126 449-en jelentkeztek a felsőoktatásba, ami tavalyhoz képest 34 százalékos emelkedés, továbbá 2011 óta a legmagasabb szám.

Több tízezer fiatal kereshet az elkövetkező napokban, hetekben magának új otthont az egyetemi évekre, ezért hatalmas lesz a verseny a lakásokért. Az albérletpiac főszezonjában gyorsan kell döntéseket hozni, érdemes előre alaposan átgondolni a preferenciákat, és egy pillanatig sem szabad habozni, ha a diákok megtalálják a számukra megfelelő bérleményt

– mutatott rá a szakember.

Ő azt javasolja, hogy minden esetben a hirdetésben megjelölt kaució és az első havi bérleti díj összegével a zsebükben érkezzenek a hallgatók a kinézett albérletbe, hogy azonnal le tudják azt foglalni. Jellemző ugyanis, hogy akár az egy napos gondolkodási idő is túl soknak bizonyul és a leleményesebb jelentkezők elhappolják a megtekintett ingatlant.

Vakon is hajlandóak kivenni

Elmondta azt is, egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy a jó áron kínált albérleteket akár vakon is hajlandóak kivenni a diákok, ha épp nincsenek a közelben, annak érdekében, hogy véletlenül se csússzanak le az ajánlatról.

Ami az árakat illeti, az elmúlt egy évben fokozatos áremelkedésnek lehettünk szemtanúi az albérletpiacon, amiben közrejátszott az is, hogy a magas hitelkamatok miatt sokan elhalasztották a vásárlást, így a kereslet a bérlemények irányába terelődött.

Egy másfél, két szobás, körülbelül 50 négyzetméteres albérlet ára szinte egész Budapesten meghaladta már a havi 200 ezer forintot, és alighanem ez lesz az új normális.

„A piacra rázúduló diáktömeg pedig azt hozhatja magával, hogy a tulajdonosok még tovább emelnek, így az átlagárak akár már szeptemberben érzékelhetően feljebb kúszhatnak néhány százalékkal. Ez is azt mutatja, hogy muszáj a felsőoktatásba felvételt nyert diákoknak mielőbb cselekedniük, mert lehet, hogy később csak rosszabb állapotban, rosszabb helyen lévő bérleményt tudnak majd kivenni, azt is csak drágábban” – fűzte hozzá az ingatlanos szakember.