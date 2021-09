Az avarégetés már tilos, de az önkormányzatokon múlik a bírságolás

Egy tavaly nyáron elfogadott törvénymódosítás értelmében 2021. január elsejével már nem az önkormányzatok döntenek az avarégetés tilalmáról. Viszont a veszélyhelyzet most mégis helyi szabályozások vannak, de ezek is rendre tiltják ezt. Akár a szomszéd is feljelentheti az ingatlantulajdonosokat, ha vétenek és jöhet a százezres bírság.