Az állam 90 milliárdot ad Egernek

Összességében 90 milliárd forint értékű infrastrukturális, kulturális, gazdasági, sport- és turisztikai célú fejlesztések valósulnak meg állami forrásból a Modern Városok Program (MVP) keretében Egerben, illetve a hevesi megyeszékhely környezetében - közölte Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter.

Kósa Lajos a tájékoztatón időarányosan megfelelő üteműnek ítélve a helyi fejlesztések előkészítését, illetve megvalósítását rámutatott: a városban a rendszerváltás óta várt, kiemelkedő jelentőségű projekt a már folyamatban lévő M25-ös út építése, mely közvetlenül összeköti Egert az M3-as autópályával - írta az MTI. A több szakaszban zajló beruházás-sorozat 56 milliárd forintos költségvetését tekintve a legmeghatározóbb eleme az MVP helyi fejlesztéseinek.

A másik nagy infrastrukturális fejlesztés Egerben az intermodális csomópont 7 milliárd forintból történő kialakítása. Kósa szerint itt az eredeti elképzelés - a belvárosban lévő jelenlegi buszpályaudvar teljes felszámolása és áttelepítése a vasútállomásra - a helyi sajátosságok és tömegközlekedési szokások miatt részbeni "újratervezést" igényel. A megvalósítást azonban ez nem veszélyezteti.

Turisztikai és kulturális szempontból a legmeghatározóbb projekt az egri vár felújítása, amelyet számos, a műemlékvédelemmel zajló vita előzött meg, miután a város több hajdani épületet szeretne eredeti funkciójában és formájában visszaépíteni - mondta a miniszter. A már megkezdett, 7 milliárd forintos fejlesztés-sorozat bizonyos elemeinek megvalósítását egy 1,5 milliárd forintos uniós összeg fedezi. Ezt leszámítva eddig 4,5 milliárd forint állami forrást már megkapott az önkormányzat, mely idén várhatóan további 400 millió forinttal egészül ki.

Közel 9 milliárd forintos költségvetésből, részben tao-támogatással "nagyon jól halad" ugyanakkor a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ kialakítása - fogalmazott Kósa Lajos. A természetes forrásokból megoldott vízellátása miatt európai viszonylatban is különleges Bárány uszoda felújítása jelenleg is tart és tervben van a Makovecz-uszoda rekonstrukciója, továbbá egy nagy fedett úszómedence, valamint ehhez kapcsolódó új létesítmények építése is.

Ezzel párhuzamosan új programelemként a fürdő felújítása az épületek részbeni funkcióváltásával ugyancsak mérlegelendő lehetőség, hiszen egy ilyen fejlesztéssel a kiemelt hazai desztinációként számon tartott és Magyarország vidéki városai közül a harmadik legtöbb műemlék épülettel büszkélkedő Eger a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programhoz is csatlakozhatna - húzta alá a miniszter.

A MVP keretében zajlik Egerben a déli iparterület 10 hektáros részének fejlesztése is, mely akár újabb területekkel kiegészülve hosszabb távon lehetőséget nyújt a helyi vállalkozások megerősödésére, terjeszkedésére - írta az MTI.

