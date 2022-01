A főváros újra megpróbálja eladni elátkozott és évtizedek alatt eltékozolt kastélyait

Egymás után veri dobra kastélyait a Fővárosi Önkormányzat, a Balaton déli partjától ugrásnyira két kastélya is eladó, de Fejér megyében, az M7 autópálya mentén is árulnak egyet, valamint egy fővárosi, budakeszi úti műemlék lakóházat is meghirdettek. Az évtizedek óta düledező épületeket már a Tarlós István-, némelyiket még a Demszky Gábor-féle vezetés is megpróbálta értékesíteni. A patinás épületek mindegyike műemléki védettség alatt áll, ami nehezítheti hasznosításukat.